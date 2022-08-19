Зеленский: Украина будет свободной! 19.08.2022, 23:15

Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил США за очередной пакет военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление очередного пакета военной помощи для Украины.

«Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи на $775 млн. Спасибо президенту США Джо Байдену за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной!» – написал он в Twitter.

Високо ціную надання чергового пакету 🇺🇸 військової допомоги на $775 млн. Дякую @POTUS за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. 🇺🇦 буде вільною! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2022

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