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«Боевые кролики роют тоннели в Беларусь»

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  • 19.08.2022, 23:30
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«Боевые кролики роют тоннели в Беларусь»

На Волыни терробороновцы открыли хозяйство на позициях.

Бойцы волынской терробороны обустроили свои позиции как полноценные хозяева ‒ засеяли газон, посадили цветы, выложили деревянную дорожку, наладили подачу и нагрев воды, а также сделали тренажерный зал и разводят кроликов. Об этом говорится в репортаже портала «Суспильне».

«Готовим сейчас свинину, болгарский перец, помидоры, лучок. Это так можно сказать собственный рецепт. Каждый по-своему обустраивается, создает уют, если есть условия. Я думаю, во всех подразделениях так, потому что мы такие есть, мы – украинцы», – говорит терробороновец Андрей.

Кроме того, терробороновцы обустроили место для тренировок. В тренажерном зале под открытым небом чаще всего занимается спортом офицер-психолог Олег (позывной «Маленький Билли»).

«Занимался рукопашным боем, то есть уровень чемпионатов Украины и области. Сейчас сложно поддерживать боевую подготовку на том уровне, на котором она была, но кто хочет, тот найдет время», ‒ рассказал боец.

Также бойцы активно разводят кроликов, нутрий и свиней. Для животных оборудовали специальные блиндажи.

«Запрограммированные как надо, боевые кролики. Командир поставил боевую задачу понемногу воспитывать биологическое оружие. Понемногу роют тоннели, скоро будут в Беларуси», –иронизируют терробороновцы.

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