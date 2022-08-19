«Боевые кролики роют тоннели в Беларусь» 1 19.08.2022, 23:30

1,324

На Волыни терробороновцы открыли хозяйство на позициях.

Бойцы волынской терробороны обустроили свои позиции как полноценные хозяева ‒ засеяли газон, посадили цветы, выложили деревянную дорожку, наладили подачу и нагрев воды, а также сделали тренажерный зал и разводят кроликов. Об этом говорится в репортаже портала «Суспильне».

«Готовим сейчас свинину, болгарский перец, помидоры, лучок. Это так можно сказать собственный рецепт. Каждый по-своему обустраивается, создает уют, если есть условия. Я думаю, во всех подразделениях так, потому что мы такие есть, мы – украинцы», – говорит терробороновец Андрей.

Кроме того, терробороновцы обустроили место для тренировок. В тренажерном зале под открытым небом чаще всего занимается спортом офицер-психолог Олег (позывной «Маленький Билли»).

«Занимался рукопашным боем, то есть уровень чемпионатов Украины и области. Сейчас сложно поддерживать боевую подготовку на том уровне, на котором она была, но кто хочет, тот найдет время», ‒ рассказал боец.

Также бойцы активно разводят кроликов, нутрий и свиней. Для животных оборудовали специальные блиндажи.

«Запрограммированные как надо, боевые кролики. Командир поставил боевую задачу понемногу воспитывать биологическое оружие. Понемногу роют тоннели, скоро будут в Беларуси», –иронизируют терробороновцы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».