Зеленский: Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине 2.08.2022, 4:00

Владимир Зеленский

Помощь Запада помогает ВСУ эффективно бороться с оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстановку на российско-украинском фронте за последние недели, заявил, что сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента, такое заявление сделал глава государства, комментируя жестокие бои с российскими оккупантами, которые продолжаются на Донбассе, Харьковщине и на юге Украины.

"Украинская артиллерия и разведка сделали уже многое для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов. И это чувствуется", - заявил Зеленский.

В то же время он поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил Украины за уничтожение российской логистики, складов и боеприпасов, а также иностранных партнеров за поставку современной и эффективной артиллерии, ракетных систем.

"Сила демократического мира хорошо чувствуется на поле боя в Украине в течение этих недель", – сказал он.

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