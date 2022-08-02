Андрей Пионтковский: Путину четко указали, что его ликвидируют 2 2.08.2022, 7:40

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Андрей Пионтковский

Названы три причины, из-за которых глава Кремля не решится на крайние меры против Украины.

Путин не рискнет использовать ни тактическое, ни стратегическое ядерное оружие. Ведь тогда диктатора просто физически ликвидируют.

Таким мнением на стриме 24 каналу поделился российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский. Его прогноз – угроза ядерного удара по Украине маловероятна. Но Путин способен использовать одну лазейку, которой он, не дай Бог, может воспользоваться.

Почему Путин не использует ядерное оружие против Украины: 3 причины

Пионтковский считает, что Путин все же не совершит столь безумный поступок. Он приводит три важных причины.

Первая – Путин любит использовать шантаж. Он сработал в 2008 году в войне против Грузии, в 2009-м – когда Украине и Грузии не дали "зеленый свет" в НАТО, функционирует он в известном смысле и сейчас. Шантаж работает только тогда, когда угроза не реализована. Как только Путин рискнет ударить ядерным оружием, то все будет окончательно для него определено.

Вторая – американцы еще раньше достаточно четко ему пригрозили: используешь ядерное оружие – будет ответный удар и последующая ликвидация путина. На это, по словам Пионтковского, в свое время намекали и генерал армии США Марк Милли, и министр обороны Ллойд Остин.

Третья – чтобы использовать тактическое ядерное оружие, нужно "активировать цепочку" из около 20 человек – его нужно забрать со склада, перевезти в специальное место и т.д. Для стратегического – привлекают около 6-7 человек. Маловероятно, что среди них все окажутся самоубийцами, которые намеренно пойдут на смерть. Ведь ответный удар обязательно будет.

Есть риск, что к возможному удару привлекут Беларусь

Пионтковский рассказал о слухах, что Россия якобы разместила в Беларуси 4 ядерных боеголовки. Эта информация пока не подтверждена. Американцы также об этом вообще не сообщают.

Но если это окажется правдой, существует угроза, что Путин может совершить удар со стороны белорусы – провести операцию под чужим флагом. Пионтковский признает, что Путин не самоубийца и понимает последствия такой ситуации.

Однако диктатор может полагать, что удар от Беларуси поможет ему частично избежать возможных последствий. Ведь тогда у того же Джо Байдена будет дилемма – по кому наносить ответный удар. А может все вообще ограничится менее жесткими мерами.

Тут стоит еще учитывать взгляды советника президента США Джейка Салливана, который, по мнению Пионтковского, пытается оборвать поток военной помощи в Украину.

«Удар с территории Беларуси может показаться путину менее опасным для него лично, чем с русской. И тогда ему не ответят автоматически. Но я все-таки думаю, что вероятность удара мала, учитывая все 3 причины», – подчеркнул Пионтковский.

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