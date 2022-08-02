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В Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах

  • 2.08.2022, 7:55
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В Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах
архивное фото

Опубликовано видео с камер наблюдения.

Российские войска утром 2 августа обстреляли Николаев, вероятно, с оккупированных территорий Херсонщины. В городе прогремела серия мощных взрывов, передает obozrevatel.com.

Известно, что вражеская атака привела к пострадавшим. Информацию подтвердил городской голова Александр Сенкевич в Telegram.

"Около 4-х утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах. По предварительным данным, один человек получил ранения. Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняем", – написал чиновник.

По словам местных жителей, взрывы начались в городе примерно с 03:50 – их насчитали почти десять. После начала обстрела в Николаеве раздались сирены воздушной тревоги.

"Пуски из временно оккупированного Херсона продолжаются. О запусках сообщений ракет не было. Но оккупанты могут также атаковать с артиллерии. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – писали в сети.

Там опубликовали кадры из камеры наблюдения, которая зафиксировала один из вражеских прилетов по городу.

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