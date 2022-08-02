Нэнси Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня 1 2.08.2022, 8:04

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Нэнси Пелоси

Названо время и программа визита.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться 2 августа. Спикер Палаты представителей США планирует посетить остров, несмотря на угрозы Китая и предостережение Белого дома об опасности поездки.

Все подробности возможной поездки Пелоси на Тайвань - в материале РБК-Украина.

Названо время и программа визита

Нэнси Пелоси намерена посетить остров Тайвань 2 августа. СМИ сообщают, что ее самолет приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе в 22:30 по местному времени (17:30 по Минску).

Пелоси остановится на ночь в отеле Grand Hyatt. Утром 3 августа в законодательном совете состоится ее встреча с руководством Тайваня, в том числе с лидером правительства Цай Инвэнь.

Что предшествовало поездке

Конгрессвумен США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии 30 июля, сообщив накануне, что хочет продемонстрировать поддержку Тайваню.

Пелоси является давним критиком коммунистического режима Китая, неоднократно осуждала политику Пекина в области прав человека, встречалась с диссидентами, выражала поддержку продемократическим протестам в КНР.

В плане турне Пелоси Тайвань не значился, хотя за маршрутом ее самолета в субботу в прямом эфире следили десятки тысяч человек.

Причиной такого внимания стали угрозы Китая о военном вмешательстве, если Пелоси прибудет на остров, который в КНР считают своей территорией. Однако в тот день делегация Конгресса США остановилась на Гавайях.

Белый дом предупредил Пелоси об опасности

Американские военные выступали против визита Нэнси Пелоси на Тайвань, опасаясь, что Китай может сбить ее самолет.

По информации CNN, чиновники администрации проинформировали спикера Палаты представителей о рисках посещения острова.

На данный момент в Пентагоне круглосуточно отслеживают любые передвижения Китая в регионе и разрабатывают план по обеспечению безопасности Нэнси Пелоси во время ее азиатского турне. Вооруженные силы США перемесили самолеты и авианосцы ближе к Тайваню.

Угрозы Китая

КНР продолжает угрожать "решительными действиями" в случае посещения острова делегацией из Штатов. Последнее предупреждение озвучил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь. Он заявил, что из-за статуса Пелоси как "чиновника № 3 в правительстве США" ее визит на Тайвань "приведет к вопиющим политическим последствиям".

В недавнем разговоре Си Цзиньпина и Джо Байдена лидер Китая призвал президента США "не играть с огнем". Цзиньпин отметил, что выступает против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня, а также что КНР никогда не признает независимость острова.

Ранее в китайских соцсетях распространялись призывы сбить самолет Пелоси, если он окажется в тайваньском воздушном пространстве.

Масштабные военные учения рядом с Тайванем

На фоне возможного визита Пелоси КНР начала военные маневры в Южно-Китайском море. Очевидцы в соцсетях писали о переброске большого количества военной техники в ближайшую к Тайваню провинцию, в том числе систем ПВО.

В ходе учений вооруженные силы Китая совершили массированный артобстрел Тайваньского пролива. В ответ это Тайвань поднял в воздух несколько истребителей и развернул собственные средства противовоздушной обороны.

Тайваньский вопрос

Тайвань, или Китайская Республика, является частично признанным государством. До гражданской войны и установления коммунистического режима КНР под контролем Республики находилась материковая территория Китая, а после 1949 года - только остров Тайвань и еще несколько небольших островов.

КНР считает Тайвань своей провинцией и угрожает вернуть остров под свою власть. В Китае заявляют, что без колебаний готовы начать войну против Тайваня, если тот объявит о своей независимости. В свою очередь Запад настаивает, чтобы Пекин отказался от идеи силового захвата.

В последние месяцы между Китаем и США разгорелся конфликт по "тайваньскому вопросу". Несмотря на то, что США не признают независимость острова, еще в 1979 году в Конгрессе был принят закон об обеспечении безопасности Тайваня, включающий военную поддержку.

В мае 2022 президент Джо Байден заявил, что США готовы применить силу для защиты Тайваня от вторжения Китая. Таким образом, Штаты отошли от позиции "стратегической неопределенности" в отношении острова, которая действовала длительное время.

Недавно Госдепартамент США одобрил продажу военного оборудования Тайваню на 108 млн долларов. После этого Пекин потребовал от Вашингтона отменить сделку и разорвать американо-тайваньские военные связи.

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