закрыть
2 августа 2022, вторник, 9:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин устроил себе большие проблемы

4
  • Аркадий Бабченко
  • 2.08.2022, 8:11
  • 6,820
Путин устроил себе большие проблемы
Аркадий Бабченко

Давай, Володя, не останавливайся.

Как сделать так, чтобы соглашение на пуск "Северного потока-2", до которого осталось две недели, гарантированно вступило в силу?

А давайте начнем в Украине полномасштабную войну.

Как сделать так, чтобы Украине не дали "Джавелины" и "Стингеры"?

А давайте устроим резню в Буче.

Как сделать так, чтобы Украине гарантированно не дали ПРО?

А давайте долбанем ракетой по Университету в Харькове и по торговому центру в Киеве и Кременчуге?

Как сделать так, чтобы Украине не давали гаубицы, РСЗО, танки, БМП?

Давайте сотрем с лица земли Мариуполь.

Как сделать так, чтобы Украине точно не дали "Химарсы" трехсоткилометровой дальности?

Давайте дико, нечеловечески запытаем пленного и устроим "Катынь" в концлагере.

Как сделать так, чтобы Британия не поставила Украине ни одного военного корабля?

Давайте начнем морскую блокаду, перекроем вывоз зерна, устроим угрозу голодом всему миру и убьем главного агрария страны.

Как сделать так, чтобы Украине точно не дали истребители, оперативные ракетные комплексы, "Абрамсы", подводные лодки, лазерное оружие, ядерные баллистические ракеты и две звезды смерти?

А давайте начнем войну в Косово.

Как заставить подбирать челюсть даже своих дружков диктаторов, и настроить против себя Турцию и Египет?

А давайте объявим восточную часть Средиземного моря и Красное море "целиком сферой национальных интересов России".

Гений стратегии. Я же говорю - просто гений стратегии.

Давай, Володь. Не останавливайся.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников
Правозащитная деятельность — не место для самопиара
Правозащитная деятельность — не место для самопиара Наталья Радина