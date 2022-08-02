Путин устроил себе большие проблемы

Путин устроил себе большие проблемы4
- Аркадий Бабченко
- 2.08.2022, 8:11
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Давай, Володя, не останавливайся.
Как сделать так, чтобы соглашение на пуск "Северного потока-2", до которого осталось две недели, гарантированно вступило в силу?
А давайте начнем в Украине полномасштабную войну.
Как сделать так, чтобы Украине не дали "Джавелины" и "Стингеры"?
А давайте устроим резню в Буче.
Как сделать так, чтобы Украине гарантированно не дали ПРО?
А давайте долбанем ракетой по Университету в Харькове и по торговому центру в Киеве и Кременчуге?
Как сделать так, чтобы Украине не давали гаубицы, РСЗО, танки, БМП?
Давайте сотрем с лица земли Мариуполь.
Как сделать так, чтобы Украине точно не дали "Химарсы" трехсоткилометровой дальности?
Давайте дико, нечеловечески запытаем пленного и устроим "Катынь" в концлагере.
Как сделать так, чтобы Британия не поставила Украине ни одного военного корабля?
Давайте начнем морскую блокаду, перекроем вывоз зерна, устроим угрозу голодом всему миру и убьем главного агрария страны.
Как сделать так, чтобы Украине точно не дали истребители, оперативные ракетные комплексы, "Абрамсы", подводные лодки, лазерное оружие, ядерные баллистические ракеты и две звезды смерти?
А давайте начнем войну в Косово.
Как заставить подбирать челюсть даже своих дружков диктаторов, и настроить против себя Турцию и Египет?
А давайте объявим восточную часть Средиземного моря и Красное море "целиком сферой национальных интересов России".
Гений стратегии. Я же говорю - просто гений стратегии.
Давай, Володь. Не останавливайся.
Аркадий Бабченко, «Фейсбук»