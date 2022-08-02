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Ученые выяснили, как понять язык животных

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  • 2.08.2022, 8:16
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Ученые выяснили, как понять язык животных

Разработан алгоритм для искусственного интеллекта.

Люди с давних пор пытаются разгадать "язык" животных, сейчас к этому подключили и искусственный интеллект.

Об этом пишет The Guardian.

В то время, как ранее ученые могли опираться лишь на кропотливое наблюдение за животными и звуками, которые они издают в различных ситуациях, искусственный интеллект в рамках проектов Earth Species и CETI может работать с огромными объемами данных, которые собирают современные датчики.

"Люди начинают использовать его (искусственный интеллект, - ред.) но мы еще не очень понимаем, как много мы можем сделать", - отметила доцент Копенгагенского университета Элоди Брифер, которая изучает голосовую коммуникацию у млекопитающих и птиц.

В частности ученые разработали алгоритм анализа хрюканья свиней, чтобы определить, испытывает ли животное положительные или отрицательные эмоции. Другой алгоритм по звуку распознает, находятся ли грызуны в стрессовом состоянии. Также ученые работают над созданием программы, которая поможет использовать ИИ для перевода общения кашалотов.

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