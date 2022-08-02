«За 10 минут до заселения нам пишут: квартира сдана» 2 2.08.2022, 8:39

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Белорусы массово жалуются на проблемы с арендой на сутки.

Белорусские путешественники и авторы блога Belarus360 Саша и Дима сняли квартиру на сутки в Лиде: позвонили по объявлению и договорились, в какое время будут. Но пока ребята съездили поужинать, получили «привет» от женщины, которая сдавала квартиру. «Квартира уже сдана, еще неделю назад», — услышали блогеры. Когда они поделились своей историей в Инстаграм, оказалось, что это далеко не единичный случай.

Real поговорили с теми, кто столкнулся с такой ситуаций, и спросил мнение у хозяина апартаментов, которые сдаются в аренду.

Андрей забронировал квартиру на двое суток в Гомеле.

— Это были два будних дня, а квартиру я нашел накануне. Выбрал в центре, с обычным ремонтом, по средней цене — кажется, это было 50 рублей в сутки. Позвонил хозяйке, она мне сказала, что сдает две квартиры, эта сейчас занята, но есть практически такой же вариант рядом. Объявления такого я не нашел, а фотографии отправить хозяйка почему-то не смогла. Уверила, что там ремонт такой же, а дом стоит на параллельной улице. Поездка была запланирована совсем скоро, времени на поиск другого варианта не было. Я согласился.

Когда молодой человек приехал в Гомель, он позвонил хозяйке.

— Сначала она не брала трубку, потом все-таки перезвонила и говорит: «Сейчас передам ваш номерок — вам позвонят». В этот момент у меня закрались сомнения. Мне перезванивает мужчина и называет совершенно другую улицу. Получается, уже третья. На мои уточнения, что мы договаривались с предыдущей хозяйкой на другой вариант, он особо не церемонился: «Квартира надо? Другой нет!» Ладно, говорю, сейчас подойду. Это оказалась квартира-бабушатник, находится на пятом этаже под крышей, невыносимо жарко и нет горячей воды. Пришлось соглашаться, потому что был будний день, я работаю удаленно, и буквально через полчаса у меня запланирован рабочий созвон. За две ночи я отдал 100 рублей, но это было трешовенько. Спал, кстати, с ручным вентилятором, иначе было невозможно уснуть.

«Я сдала другим, вы слишком поздно приехали»

А вот у Саши и Димы переночевать в забронированной квартире в Лиде не получилось.

— Мы путешествовали днем по Лиде, а вечером решили: почему бы не остаться переночевать? — рассказывают блогеры 360belarus. — Подумали, если найдем квартиру — останемся. Позвонили по нескольким объявлениям. Первая была занята, а по второму объявлению нам сказали, что квартира свободна, и прислали фото, «заезжайте!». Мы поехали поужинать и были с хозяйкой на связи. За 10 минут до нашего заселения она нам пишет: «Ой, тут форс-мажор случился, квартира уже сдана».

Ребята удивились: в смысле сдана?

— Мы же остались специально, надеясь, что переночуем у вас, — пересказывает свои слова Саша. — На что хозяйка говорит: «Вы знаете, вообще я сдала эту квартиру уже неделю назад, просто тот молодой человек не сразу вышел на связь, вот и решила ее сдать вам. Если бы вы заехали сразу же, вам бы просто повезло». Потом она стала предлагать нам варианты — просто сбрасывала телефоны разных риэлтеров, «позвоните вот этой женщине». Ничего толкового в результате не нашла, и мы вернулись в Минск.

Когда ребята рассказали свою историю в сторис в инстаграме, стало ясно, что это далеко не единичный случай.

— Многие подписчики нам стали нам писать, что у них было то же самое, и это чуть ли не массовое явление. Я так поняла, что те, кто сдает квартиры, перестраховываются: никто ведь не дает гарантию, что человек приедет. Вот они и сдают одну и ту же квартиру разным людям.

Кстати, Саша с Димой и сами столкнулись с такой ситуацией уже не впервые.

— То же самое у нас было в прошлом году в Кобрине. Мы звоним хозяйке, с которой договорились, а она нам говорит: «Я сдала другим, вы слишком поздно приехали». Хотя мы обсуждали время приезда и были на связи. Тогда она сделала вид, что ищет нам жилье, но все варианты были в разы хуже. А потом просто перестала снимать трубку.

«Иностранцы просят гарантийное письмо»

— Такие ситуации случаются сплошь и рядом и в Минске, и в других городах, я постоянно слышу об этом от тех, кто приезжает к нам, — говорит Андрей, хозяин апартаментов Remarka в Минске. — Сейчас эта волна связана с тем, что в этом году в июле-августе какой-то небывалый спрос на посуточное жилье. Вот люди и хотят заработать больше, но делают это не самым красивым способом: хотят заселить гостей, которые готовы заплатить больше, и рассказывают о «форс-мажорах», чтобы гости сами отменили бронирование. Говорят, что затопило квартиру, называют другие причины или не объясняют их вовсе. Я тоже понимаю, что цены выросли, и то, что у меня уже забронировано за 80 рублей, теперь можно без проблем сдать за 100-150. Но я от этого не стану богаче, а другим людям проблем добавлю.

Когда в Беларуси работал Booking, замечает Андрей, сервис нес ответственность за то, чтобы таких проблем не возникло.

— Я сам неоднократно попадал в такие ситуации как арендатор — меня не хотели заселить в Могилеве и в Пинске. Но тогда позвонил в службу поддержки Booking — мне нашли другой вариант. Это всегда квартира равная по условиям, а если она дороже первоначального варианта, разницу оплачивал собственник, который не заселил. В теории такая же схема и в других, менее известных, сервисах, но мне сложно сказать, как это в действительности. Но точно знаю, что дозвониться до них гораздо сложнее, чем до Booking.

К сожалению, стопроцентной гарантии, что вы точно заселитесь в квартиру, которую забронировали, никто не может дать, говорит предприниматель.

— Да, можно внести предоплату, но она тоже не гарантирует заселение. Иностранцы иногда просят у меня гарантийное письмо, что я их приму в определенные даты. Этот документ им нужен для визы. Единственное, какой совет могу дать, обеим сторонам надо общаться: уточнять, все ли в порядке, в силе ли бронирование.

Андрей отмечает, что никаких гарантий нет не только у арендаторов, но и у тех, кто сдает квартиру.

— Порой люди бронируют по пять квартир и в последний момент отменяют брони или не приезжают вовсе и не отвечают на звонки. У нас с коллегами есть группы, где мы обсуждаем такие ситуации. Иногда замечаем, что на одно имя забронировано несколько вариантов. Но что касается конкретно моего случая, в 98% случаев ко мне гости доезжают.

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