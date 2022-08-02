Германия отправляет в Украину самое новое оружие, которого нет даже у Бундесвера 2 2.08.2022, 8:45

3,232

фото с сайта TradeMaster.UA

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг слухи о сокращении военной помощи Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг информацию СМИ о сокращении военной поддержки Украины.

В интервью Globe and Mail он заявил, что такие заявления не соответствуют действительности. Шольц подчеркнул, что "с первых дней после нападения России на Украину" страна поставляет ВСУ оружие и боеприпасы.

"Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, орудия, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. С тех пор мы перешли на более сложные и дорогостоящие системы. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере", - утверждает Шольц.

Германия, добавил он, также обеспечивает обучения украинских экипажей. Он пообещал оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Военная помощь Украине от Германии

Как писало немецкое издание Zeit со ссылкой на собственные источники, Украине придется ждать обещанное властями ФРГ тяжелое оружие - системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня - вплоть до зимы 2022/2023.

Как отмечается, систему ПВО ранее заказал Египет, однако впоследствии страна отказалась от нее в пользу Украины. Эти системы смогут доставить в Украину не раньше ноября или декабря.

Многие в ФРГ критикуют федерального канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из "Свободной демократической партии" прямо призвало правительство Германии как можно скорее доставить в Украину не мене 50 таких боевых машин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».