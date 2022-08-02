Платная очередь на выезд в Польшу из Беларуси растянулась на неделю 2.08.2022, 8:49

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Белорусам рассказали, как «ловить даты».

Для выезда в Польшу по платной очереди теперь нужно заранее «ловить» даты — желающих заплатить за место стало так много, что «окна» для выезда забронированы на ближайшие пять дней, а в самом популярном пункте пропуска на белорусско-польской границе — «Берестовица — Бобровники» — таких нет вовсе, пишет zerkalo.io.

Выехать в Польшу из Беларуси можно через два пункта пропуска — это «Брест — Тересполь» и «Берестовица — Бобровники». В обоих действует система электронной очереди, в которой есть платная услуга ускоренного проезда, которая позволяет не стоять в многочасовых живых очередях из машин. Места для платной очереди выкладываются на неделю вперед, цена брони — чуть больше 30 рублей.

В последнюю неделю-полторы желающих заплатить за конкретное время пересечения границы стало так много, что в пунктах пропуска появилось две очереди из легковушек — платная из автомобилистов и «живая» бесплатная.

Самая сложная ситуация с платной очередью в пункте пропуска «Берестовица — Бобровники». Если неделю назад места в ней были забронированы на ближайшие четыре дня, то сейчас — на 15 часов 1 августа — все места были раскуплена на неделю вперед до 8 августа включительно. В пункте пропуска «Брест — Тересполь» ближайшие свободные даты были только на субботу 6 августа.

Что делать, если мест в очереди нет?

Для тех, кто не смог купить место в платной очереди, придется пересекать границу по «живой». Здесь время ожидания будет зависеть от количества машин и скорости работы польских пограничных и таможенных служб. Но нужно приготовиться, что ждать придется до 10 часов.

Бывалые путешественники говорят, что на сайте для покупки платных мест в очереди периодически появляются свободные «окошки», поэтому при определенной доле терпения и упорства можно купить бронь.

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