Десятки «двухсотых» и пылающий ЗРК «ТОР»: украинская авиация разгромила оккупантов на Херсонщине
- 2.08.2022, 8:56
- 2,780
ВСУ нанесли три удара по опорным пунктам армии РФ.
ВСУ провели успешную операцию по ликвидации врага. За прошедшие сутки, 1 августа, на южном направлении были уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другая военная техника российских оккупантов.
Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки Херсонской области, сообщили в оперативном командовании "Юг".
В течение суток подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили:
32 оккупантов;
1 самоходную гаубицу "Мста-С";
1 зенитно-ракетный комплекс "Тор";
4 единицы бронированной техники.
Окончательные потери врага доразведываются.