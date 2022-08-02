Десятки «двухсотых» и пылающий ЗРК «ТОР»: украинская авиация разгромила оккупантов на Херсонщине 2.08.2022, 8:56

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ВСУ нанесли три удара по опорным пунктам армии РФ.

ВСУ провели успешную операцию по ликвидации врага. За прошедшие сутки, 1 августа, на южном направлении были уничтожены зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другая военная техника российских оккупантов.

Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки Херсонской области, сообщили в оперативном командовании "Юг".

В течение суток подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили:

32 оккупантов;

1 самоходную гаубицу "Мста-С";

1 зенитно-ракетный комплекс "Тор";

4 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

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