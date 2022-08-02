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Одеться дешево в Беларуси уже не получится?

  • 2.08.2022, 9:03
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Одеться дешево в Беларуси уже не получится?

Ценники в минских секондах приводят в изумление.

Если внимательно следить за рандомным домом в Минске, можно заметить, как в нем открывается очередной сток или секонд-хенд. А пробовали ли вы в вечернее время зайти в какой-нибудь популярный стоковый магазин? Там можно застрять в очереди в примерочную минимум на полчаса. Бизнес, основанный на перепродаже бэушных вещей, сегодня особенно актуален: все стараются экономить, но одеваться надо в любом случае.

Onlíner посетил несколько локаций, чтобы изучить цены и ассортимент. Можно ли одеться в секондах действительно стильно, недорого и выглядеть актуально?

Проводником в мир секондов выступила девушка Лера. Она ведет блог, в котором рассказывает о секретах правильного шопинга и наглядно показывает, как можно обновить старые вещи и сделать из них ультрамодные айтемы.

Увлечение девушки началось с любви к модной сфере в целом. А секонды стали местом, где можно легко и без особых затрат экспериментировать и тренировать свои стилистические скилы.

Валерия признается, что для нее походы по таким магазинам — это как азартная игра: никогда не знаешь, удастся ли найти действительно стоящие вещи, но так и тянет рискнуть. Одержала победу? Кайф. Не повезло и ничего стоящего не подвернулось? Не беда.

За годы такой своеобразной игры Валерия выработала свои правила, которые, возможно, помогут кому-то не тратить зря свои деньги и время.

Правило №1. Приходите в секонды в день завоза

— Приходить в секонд лучше в день завоза, когда представлен самый полный ассортимент, — советует Лера. — Только приходите не к открытию, а то затопчут молодые парни-перекупы. Расписание завозов и график скидок можно найти в соцсетях.

Звучит достаточно очевидно, ведь в день завоза в магазинах можно найти даже уникальные брендовые вещи. Но и цены тоже выше, чем в остальные дни. Приступать к шопингу лучше не с самого утра и не вечером: это самые активные часы, когда в хороших локациях бывает не протолкнуться.

Другие дни тоже имеют свою прелесть: людей мало, цены низкие, и несмотря на то, что классные вещи давно сметены с полок, что-то по своему вкусу все равно можно откопать.

В «Эконом Сити» на Романовской Слободе, 12, в рабочее время буднего дня тихо и спокойно. Здесь мы погружаемся в мир моды 2010-х годов: капри в стразах, маленькие приталенные пиджачки, топы из дешевого полиэстера…

Первое впечатление: составить что-то стильное из всего этого разнообразия безвкусных вещей просто невозможно. Но Лера со знанием дела на полчаса пропадает в плотно заставленных рядах и появляется одетая с учетом самых трендовых трендов: обнаженный асимметричный топ, брюки с высокой посадкой, туфли с тонкими ремешками и акцентная сумочка.

Топ — 8 рублей, брюки — 14, сумка — 27, туфли — 27

Правило №2. Не ведитесь только на низкую цену

— Не стоит покупать вещь только из-за низкой цены, — говорит Лера. — Подумайте, можно ли с ней составить несколько образов, используя вещи из своего гардероба. Если нет, то она так и останется лежать в шкафу в ожидании удачной пары.

Пожалуй, следовать этому правилу сложнее всего, ведь низкая цена — это один из самых действенных триггеров для покупателей. Но если попасться в эту ловушку, то даже в дешевых магазинах можно спустить немаленькую сумму, которую можно было бы с большей пользой потратить в том же массмаркете.

Забегая вперед, скажем, что ревизия секонд-хендов привела к неутешительному факту: одеться очень дешево не получится даже в них. Отдельные позиции стоят 40, 60, а то и все 80 рублей.

Правило №3. Отложите трофей и хорошо подумайте

Направляемся в шоурумчик под названием «Э-класс» на Восточной, 12. Локации такого формата сейчас набирают популярность в Минске.

Чем такие магазины отличаются от обычных секондов? Зачастую они напоминают уютный шоурум какого-нибудь дизайнера — шопиться в такой атмосфере намного приятнее. Кроме того, в такие места свозятся не только бэушные вещи, но и совершенно новые. Здесь можно купить одежду крупных китайских и американских производителей, причем не просто новую, а из самых последних коллекций.

Ассортимент из 2010-х здесь уступает место трендовым и современным вещам: например, пиджакам оверсайз, сексуальным платьям с разрезами и лямочками, неплохим кардиганам и актуальным футболкам. Здесь Лера решает собрать сразу два лука.

Первый образ — кэжуальный, с вкраплением женственности в виде кроп-топа и босоножек с хищным принтом.

Брюки — 50 рублей, топ — 14, пиджак — 65, босоножки — 40

Второй образ — смесь 1970-х, хиппи, стиля колор-блок и сексуальности.

Платье — 40 рублей, босоножки — 44

Выглядит все прекрасно, но Лера не собирается поддаваться эмоциям и идти к кассе:

— Еще один способ понять, нужна ли вещь в гардеробе: отложите ее в магазине. Если мысли о покупке не оставят в покое и вам будет не лень возвращаться за ней, значит, она действительно вам нужна.

Правило №4. Ушивайте

Следующий наш пункт — один из самых больших секондов в Минске — на Куйбышева, 44. На этом месте он работает уже около 10 лет. Сложно даже представить, сколько тонн текстиля за это время успело побывать здесь и разойтись по разным рукам.

У больших и просторных секонд-локаций есть свои минусы: рядов и рейлов так много, что, блуждая в них, можно немножко сойти с ума.

Изучая ассортимент, мы заодно проходим краткий курс истории моды 2000-х и 2010-х годов: ультра-мини-юбки, кофточки с меховым воротником, джинсовые курточки в облипку, чье-то выпускное платье с большим кружевным бантом на груди.

Лера отмечает, что в таких местах нужно копаться очень основательно, но и при этом есть риск вовсе не найти что-то действительно стоящее, а даже если симпатичная вещь все же нашлась среди кучи ширпотреба, она может оказаться неподходящего размера. Однако это не повод расстраиваться:

— Обращайте внимание на одежду не только своих параметров, ведь в секонд-хендах попросту нет полной размерной сетки. Зато могут найтись отличные вещи, которые легко ушить. Например, оригинальные джинсы Levi’s даже с учетом услуг ателье обойдутся дешевле.

Джинсы Levi’s мы, к сожалению, не находим, зато берем на примерку классную джинсовую юбку в стиле пэчворк. Пэчворк — это техника создания вещей из различных лоскутков. Смотрится современно и одновременно с налетом винтажа. Юбка оказалась великовата, но ушить ее можно даже самостоятельно, не обращаясь в ателье.

Топ — 18 рублей, юбка — 26, туфли — 42

Правило №5. Перешивайте

Ушивка — это не единственный способ дать вещи шанс на адаптацию в гардеробе. Можно проявить дизайнерский талант и превратить платье в топ. Почему бы нет? В TikTok есть масса видео, где свободомыслящие и креативные зумеры берут ножницы и делают модные топы даже из колготок. Такие видео, кстати, часто залетают в рекомендации, что говорит об интересе к этой теме со стороны пользователей.

— Внимательно осматривайте вещи на предмет недостатков и признаков носки. Но не стоит сразу отказываться от покупки. Посмотрите на ту или иную вещь с другой стороны: возможно, вы сможете превратить ее в нечто новое. Например, сделать укороченный пиджак из обычного пиджака. Вообще, секонд — пространство для креатива любителей хендмейда.

Правило №6. Ходите на шопинг с друзьями и have fun

Направляемся в еще одну локацию, которая является наполовину секондом, наполовину стоком. «Луук» работает на Мелькайте, 1, и в некоторые дни люди даже стоят в очереди на улице, чтобы попасть внутрь. А все потому, что вещи тут проходят фильтр на предмет трендовости — необязательно долго копаться, чтобы попалось годное платьишко или даже новенькая сумка.

Подходящая вещь, кстати, находится сразу. Платье из тонкого вязаного трикотажа уже не первый год значится в трендах. Лера решает поддержать его яркий цвет не менее яркой сумкой. Летний атуфит вышел настолько прикольным, что незамедлительно был перемерен всеми участниками репортажа.

Платье — 26 рублей, сумка — 75, туфли — 42

— Я предпочитаю ходить по магазинам с друзьями, — рассказывает Валерия. — Во-первых, так веселее, а во-вторых, они могут уберечь меня от ненужных покупок или найти то, чего не заметила я.

Правило №7. Играйте, будто это лотерея

Заключительное правило в дешевом шопинге такое: не подходить к этому делу слишком серьезно. «Текучка» ассортимента в магазинах с бывшими в употреблении вещами настолько активная, что если сегодня ничего привлекательного в них не нашлось, то условно завтра на полках может лежать настоящий клад.

— Помните, что секонд — это лотерея, поэтому планировать покупки не получится. И если ничего не нашлось, просто попробуйте зайти в другой раз, — заключает Лера.

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