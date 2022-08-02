«Чубайс – носитель колоссальной информации о Путине, его могли отравить» 1 2.08.2022, 9:06

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Анатолий Чубайс

Российский адвокат прокомментировал загадочную болезнь политика.

Озвучены новые версии случившегося с бывшим советником Путина Анатолием Чубайсом.

По данным СМИ, Анатолий Чубайс попал в реанимацию, а жилье его проверили специалисты в костюмах химической защиты. Чубайс владеет колоссальным объемом информации, поэтому не исключается, что его отравили.

Такую версию ТСН озвучил известный общественный деятель, комментирующий процессы в России, юрист Марк Фейгин.

"Может ли Кремль отравить Чубайса? Ликвидировать его? Конечно, может. Чубайс – носитель колоссальной информации о Путине и его окружении, о государственных секретах. Во-первых, он может знать обо всем, что происходило в то время, когда власть Путина сходила на престол. Во-вторых, он безусловно знает почти все, что происходило в аппарате президента в течение четверти века. Он оставался советником Путина до последнего момента, он написал заявление об увольнении после того, как уехал. Поэтому предположить, что у Кремля есть причины устранить Чубайса, – да, такое возможно. Но из всей этой истории ничего такого не следует, потому что достоверно пока ничего неизвестно. Нет подтверждения (об отравлении – ред.) из независимых источников", — подчеркнул он.

В то же время Фейгин отмечает, что Чубайс сбежал из РФ и пообещал молчать.

"Нужно просто понимать то, какие финальные причины. Чубайс уехал из России. Я думаю, что, скорее всего, он убежал. Но вдогонку ему поставили условие помалкивать и не дергаться. Я уверен, что это было и он молчал. Возможно, это условие, при котором он мог чувствовать себя безопасно за границей", — считает эксперт и добавляет, что в последнее время появилась информация, что информагентства пытались взять у Чубайса интервью.

"Почему он его не дал? Ему угрожали? Мы этого не знаем и он об этом не рассказывал. Мне кажется, что вокруг Чубайса, безусловно, идет какой-то процесс. И в этот процесс активно вовлечены Москва и ее спецслужбы. Однозначно", — говорит Фейгин.

Резюмируя, он назвал основные версии случившегося с Чубайсом. "Он знает очень много. Его могли отравить? Могли. Он мог сам придумать эту историю для того, чтобы действовать на опережение? Мог. Повторяю, пока мы достоверно не узнаем о том, что с ним, или не "Новичком" ли его отравили, сложно сказать о случившемся. И третья версия – он мог реально заболеть, возраст у него не юношеский, он приближается к своим 70-ти".

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