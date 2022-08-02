Новый Кодекс о земле: что изменилось для белорусов и иностранцев 2.08.2022, 9:12

«Сюрпризы» затронут как сельчан, так и дачников.

В середине июля в Беларуси внесли изменения в Кодекс о земле. Теперь в сельской местности гражданам могут предоставлять земельные участки под строительство жилых домов до 1 га, есть и другие важные моменты. Также подписан указ, который позволит узаконить многие самовольные постройки. Начальник главного управления землеустройства Могилевского облисполкома Ирина Петрученя пояснила на конкретных примерах, какие «жизненно важные вопросы» таким образом собираются решить, пишет onliner.by.

Изменение целевого назначения участков и их раздел

— Основное, что коснется граждан, — раздел земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилого дома, — рассказала Ирина Петрученя. — Есть участки значительной площади — к ним относятся те же 25 соток.

Допустим, бабушка хочет, чтобы на этой территории был построен дом для детей или внуков. Почему бы нет? Площадь позволяет.

Сегодня второй дом возводить запрещено даже при условии соблюдения градостроительных, санитарных, противопожарных и иных норм и правил. Но вскоре все изменится: люди прежде всего смогут решить свой жилищный вопрос, а в населенных пунктах со всей необходимой инфраструктурой земля будет использоваться более рационально. И гражданин, и государство в этом случае только выиграют.

Часто в сельской местности участки предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства. Многие обращаются с просьбой изменить целевое назначение: разделить участок и отвести часть сельхозугодий под строительство дома. Только по Могилевской области за последнее время поступило около 170 таких обращений. Сегодня местные исполкомы не уполномочены предоставлять такое право, это можно сделать только через Александра Лукашенко. Новые законодательные нормы помогут решать такие вопросы.

Новым кодексом предусмотрено предоставление дополнительных земельных участков предприятиям для расширения площадей — например, под погрузочные и разворотные площадки. Сегодня их можно купить только с аукциона либо, как вариант получения допучастка, — заказать реконструкцию строения. В перспективе достаточно только написать заявление и земля для расширения будет предоставлена, если она есть. Это позволит решить проблему стесненных условий на предприятиях и организации производственного процесса.

Выкуп участков в собственность с льготой

Раньше отмечалось, что будет введена льгота по выкупу земельных участков в частную собственность.

— Так, у многих людей находятся земельные участки на праве пожизненного наследованного владения либо в пользовании (не оформлены, то есть у граждан нет правоудостоверяющих документов). Теперь их можно выкупить на льготных основаниях: для областных центров и Минска с коэффициентом 0,8 по кадастровой стоимости, для иных территорий — 0,5, — пояснила Ирина Петрученя. — Например, кадастровая стоимость 10 соток в поселке Буйничи Могилевского района составляет 12,86 тысячи рублей. Со вступлением в силу изменений сумма сократится в два раза. Таким образом, государство позволит сэкономить человеку деньги и использовать их на иные цели — например, строительство или благоустройство своего участка.

5 лет до сделок с участком вместо 8

Сокращается срок, в течение которого граждане, получившие земельные участки как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут их отчуждать, то есть заключать какие-либо земельные сделки. Сегодня это можно сделать лишь спустя 8 лет после ввода в эксплуатацию дома. В новом кодексе прописан срок всего 5 лет, после чего участок можно отчуждать — продавать, осуществлять дарение и другое.

Земельная амнистия

— Не стоит упускать из виду огромный пласт вопросов, касающихся самовольных строений, и глава государства неоднократно обращал на это внимание в своих выступлениях, — продолжила специалист.

— Как правило, такие нарушения носят незначительный характер — например, забор на 20 см выходит за границы участка. Сегодня узаконить это можно только с разрешения президента.

Могилевская область не стала исключением: с 2017 года мы обращались с ходатайствами об узаконивании капитальных строений в отношении 89 субъектов хозяйствования. Учитывая значимость проблемы, в обновленном кодексе расширяются полномочия местных исполнительных и распорядительных органов. За главой государства остается компетенция в вопросах земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

Сегодня в Беларуси проводится сплошная инвентаризация земельных участков, выявляются случаи их самовольного занятия как физическими, так и юридическими лицами. Итогом станет земельная амнистия.

В качестве примера снова приводят Могилевскую область, где с марта выявили больше 13 тысяч самовольных построек. Отмечается, что еще 20% земельных участков находятся в разработке — их проверяют на основании геодезических данных, аэрофотоснимков. Окончательная цифра нарушений будет установлена к сентябрю этого года. Практически во всех выявленных случаях узаконить земельные вопросы поможет обновленное законодательство.

— Говоря о самовольном занятии, надо понимать, что иногда оно допускается не по вине землепользователя, — пояснила Ирина Петрученя. — Это могли быть ошибки проектантов — при проектировании не привязались к границам земельного участка. Имеет место невнимательность и неточность самих землепользователей при установлении ограждений строений, а также просчеты при установлении границ. Так, с годами менялись технологии, сегодня они стали более точными, чем в те же 90-е годы. Кодекс позволит решить пласт тех обращений, когда при вводе в эксплуатацию выявляют эти незначительные сантиметры.

Дачные участки — по сложившимся границам (если соседи не против)

Ряд вопросов решится по садоводческим товариществам, потому что с годами изменились технологии и подходы к оформлению таких земельных участков. Когда в 90-е годы образовывались товарищества, делались планы организации территории с размещением всех участков, нанесением проездов, детских площадок, пожарных водоемов. Со временем изначально заявленная разметка сместилась, и сегодня фактические границы не совпадают с планом организации территории: в документ необходимо вносить изменения, а это значительные денежные затраты.

С принятием обновленного кодекса этого делать не надо: если нет споров с соседями, земельный участок будет оформляться по фактически сложившимся границам.

Это даст человеку уверенность, что при наследовании, дарении или осуществлении сделок купли-продажи не возникнет лишних вопросов. Таким образом, будут сэкономлены время, деньги и нервы людей, отметила специалист.

Землепользователи в садовых товариществах — это зачастую пенсионеры. У них нет свободных средств, чтобы оплатить внесение изменений в план организации территории, как и нет понимания, почему это необходимо делать — столько лет подряд пользовались этой землей. Например, такие обращения были по Могилевскому и Осиповичскому районам. Теперь люди ждут вступления закона в силу, когда все решится просто и экономически не затратно.

Участки для строительства домов — до 1 га

— В новом законодательстве отразился вопрос изменения предельной площади, — говорит Ирина Петрученя. — Сегодня по законодательству установлено 15 соток для Минска и областных центров, для сельских населенных пунктов и районных центров — 25 соток. После вступления в силу изменений размеры земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома увеличатся до 1 га. Условно говоря, у родителей есть земельный участок в пользовании — 40 или 50 соток. При наследовании дети могут оформить 25 соток для строительства и обслуживания жилого дома и 15 соток — для ведения личного подсобного хозяйства. Введение нормы позволит наследникам оформить все 40 соток для строительства и обслуживания жилого дома. Кроме того, изменяется сам подход: если сегодня для ведения хозяйства нужно быть зарегистрированным в сельском населенном пункте, то в перспективе такие требования будут сняты. Так, человек живет в Могилеве и, например, принимая наследство в сельской местности, сразу оформляет земельный участок для строительства жилого дома и ведения подсобного хозяйства (при наличии этих земель), не регистрируясь в сельской местности. Это тоже важная норма.

Плюс есть населенные пункты, где земля не востребована. Граждане смогут оформить до 1 га для строительства и обслуживания жилого дома, что даст толчок к развитию этих территорий.

Возникали вопросы и по оформлению земельных участков в районных центрах, где площади незначительно превышали установленные 15 соток. Зачастую эти условные полсотки располагаются не перед фасадами, а с тыльной стороны. Теперь их можно будет оформить для строительства и обслуживания жилого дома в районном центре. Если это пожизненное наследуемое владение землей, то у людей появится норма льготного выкупа с коэффициентом 0,5.

— Вопросы между наследниками и землепользователями, когда размер участка превышает 15 соток, возникают очень часто: кто будет использовать землю? В этих случаях поднимаются документы, даже если они с большой бородой — начала прошлого века. Теперь эти моменты, как и ряд вышесказанных, будут улаживаться по-другому. Действительно, в сфере земельных отношений накопилось много жизненно важных вопросов, которые с введением нового кодекса будут решены, — уверена специалист.

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