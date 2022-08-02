«50 копеек за половинку кусочка хлеба – это уже перебор» 16 2.08.2022, 9:27

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Как в Беларуси проходил фестиваль Viva Braslav.

В эти выходные, 29-30 июля, в Беларуси прошло одно из главных музыкальных событий страны – фестиваль Viva Braslav. CityDog.io поговорил с его гостями о том, что в этом году было не так, а что, наоборот, по-хорошему впечатлило.

«Я готовилась к тому, что будет много ребят в кислотной одежде и с невероятными аксессуарами, а не в дачных трениках»

АНАСТАСИЯ (39)

– Я уже бывала на фестивале Viva Braslav несколько лет назад. Могу сказать, что в этот раз, конечно, все было намного веселее, красиво оформленная сцена, очень большой фудкорт. Плюс на фесте я была с детьми 10 и 11 лет – и меня впечатлила детская зона, развлечений действительно хватало для того, чтобы увлечь ребят на два дня.

Общая атмосфера фестиваля была очень позитивная, очень много доброжелательных людей: ни раз ловила комплименты в свой адрес. Правда, я немного не поняла внешнего вида некоторых гостей, но, возможно, это из-за того, что они жили в палатках. Я же готовилась к тому, что будет много ребят в кислотной одежде, интересных костюмах, с невероятными аксессуарами, а не в дачных трениках.

В целом публика была очень разная. Пока ехала на фестиваль, видела номера машин и российские, и литовские, и почти все белорусские регионы. Но особенно мне понравилось, что публика была самого разного возраста – от детей и подростков и до людей, у которых свои взрослые дети.

По поводу удобств: туалетов, например, было очень много, но все равно недостаточно. Между выступлениями артистов были такие очереди, что иногда даже возникали конфликты. Но зато был платный душ в зоне с палатками, много самой разной и недорогой (по сравнению с минскими мероприятиями или просто фудкортами) еды.

Если честно, я перед поездкой на фестиваль даже программу не читала – для меня был абсолютный сюрприз в плане музыкантов. Это та музыка, которую сейчас слушают мои дети, но для меня не было тех моментов, которые бы мне не зашли.

«В туалеты надо было простоять очередь в 30 минут и перебороть себя перед входом»

МАРИЯ (26)

– В этом году я была на фестивале первый раз, поэтому сравнить, к сожалению, не с чем. На Viva Braslav мы приехали большой компанией – 11 человек, и скажу, что наш отдых однозначно скрасил и сделал комфортным дом, в котором мы жили. Иначе на кемпинге я бы точно замерла.

В целом атмосфера фестиваля – огонь, если не считать напитки и еду по цене втрое выше обычного. Из артистов, по моему субъективному мнению, понравился Jony за то, что пел (и старался петь) без фонограммы, группа «Дабро» и Swanky Tunes. Видно, что организаторы старались привлечь популярных музыкантов, но они все сейчас в основном известны благодаря TikTok, поэтому я многих песен не знала.

По поводу инфраструры отмечу, что туалетов явно было мало, хорошо, что для мужчин сделали отдельные входы. Но все равно надо было простоять очередь в 30 минут и перебороть себя перед входом. Еще мне показалось, что очень далеко нужно было идти от дороги к сцене (самому важному месту) – минут 15 пешком по камням и через локации, которые мне были неинтересны.

Стоило бы на территории фестиваля поставить указатели, куда идти за браслетами, какой дорогой и прочее. Нас, например, несколько раз разворачивали и отправляли по другому маршруту.

Стоило бы что-то придумать с покрытием: зона феста находится в низине и там всегда мокрая земля (и ноги, естественно, тоже) – и это при том, что в те дни не было дождя.

«В какой-то момент я даже решила уйти из толпы: душно и все пахнут одними и теми же духами»

МАРГАРИТА (28)

– На Viva Braslav я была не впервые и могу сравнить с прошлым годом: в тот раз по исполнителям было лучше, но за Jony в этом году спасибо отдельное. Он не только пел, но и минимально добавлял общение с публикой, что было вполне уместно.

По фудкорту в этот раз, кажется, был намного больше выбор по еде, но цены оставляют желать лучшего: например, 7 руб. за 100 г овощей гриль (то есть мой один баклажан обошелся в 7 руб.). Зато порадовало наличие супов – и уха, и солянка, и грибной.

И по инфраструктуре в этом году значительно лучше. Например, очередь в туалеты в том году была намного длиннее, а сейчас все оказалось достаточно доступно. Правда, не хватало сидячих мест у фудкорта, да и то скорее в те моменты, когда народ расходился после выступления хедлайнера. И еще понравилось решение уложить пластиковый пол недалеко от главной сцены (было бы идеально сделать это везде у главной сцены, потому что грязи и луж было очень много).

Вообще атмосфера была отличная, людей приехало очень много, но дискомфорт я почувствовала только на главной сцене, когда все слишком близко стояли и толкались. В какой-то момент я даже решила уйти из толпы: душно и все пахнут одними и теми же духами. Мне показалось, что в основном среди гостей феста были беларусы, видела также девочку с азербайджанским флагом, а еще латвийские и российские номера машин в Браславе.

Мне кажется, фестиваль бы сделало еще лучше добавление интересных артистов, снижение цены на еду. Потому что 50 коп. за половинку кусочка хлеба – это уже перебор: при мне женщина взяла кусок хлеба, отрезала от него половинку – и продала.

«Местами попадались откровенно пьяные люди, но в целом все было в пределах адеквата»

АННА (41)

– Я была на фестивале первый раз, поехала в том числе потому, что от ребят из Молодечно слышала отзывы про «особую атмосферу». Захотелось узнать, как это выглядит сейчас, в современной Беларуси.

Я бы сказала, что это была атмосфера летнего, несколько «алкогольного» позитива и народного юмора, молодежного стеба, флирта. Впрочем, это характерно для многих летних оупен эйров, где люди себя на свежем воздухе чем-то подогревают и где собирается много молодежи 20-25 лет.

Да, местами попадались откровенно пьяные люди, но в целом все было в пределах адеквата. Здесь отмечу, что мы не оставались на ночевку, поэтому сказать, какая была обстановка в кемпингах – не могу.

Из позитивных впечатлений – минимально мусора, нигде никаких гор или захламленной дороги, а там примерно 2 км от парковок к пляжу. И лишь кое-где стояли составленные в кучки бутылки. Ничего разбросанного вдоль дороги не видели. В очередях в те же туалеты все было мирно, спокойно, никто никуда не ломился, разве что компании шутили друг над другом.

В целом людей было очень много и основная масса – молодежь. Хотя попадались и семьи с детьми, и пенсионеры. Из иностранцев была замечена компания молодых парней-литовцев, пару темнокожих парней видели. По ощущениям, аудитория была наша, беларуская, много было машин на столичных номерах и из регионов.

Из некоторого негатива – много мата: без агрессии, а просто в повседневной речи. Ну, так сейчас разговаривают наши люди.

Лайн ап полностью не мой по стилю, мы постояли буквально час. Могу лишь отметить, что артисты старались зажечь публику, был достойный по качеству звук. Хотя, возможно, ту аудиторию, которая ездит на фестиваль ежегодно, такой лайн ап как раз устраивает. Но мне, если честно, больше понравились диджеи в бренд-зонах «Альфа Банка» и «Туборга».

В плане инфраструктуры мне показалось, что все было на хорошем уровне. Волонтеры вели себя внимательно, секьюрити корректно, по еде фудтраков было на любой вкус: от шаурмы до овощей на гриле, от венских вафель до мороженого. Бренды постарались набить пляж лаунж зонами с напитками, зарядными станциями, зонтиками и седушками.

«Хотелось бы, чтобы алкоголь можно было купить не в одном месте, чтобы не собирались очереди»

КРИСТИНА (27)

– Была на фестивале уже не первый раз, езжу много лет и всегда организация на высшем уровне. С каждым годом добавляется что-то новое, организаторы проделывают колоссальную работу. Я просто в восторге каждый раз, насколько масштабное это мероприятие.

Атмосфера на фестивале всегда была самой невероятной. С каждым годом количество людей увеличивается, это точно. На эти два дня зона фестиваля – как отдельный город. В основном это беларусы, но много людей всегда приезжает из России, Латвии. В этом году даже ребят из Кореи или Китая (точно не знаю) заметила.

Что касается музыкантов, в этом году мне всё попало в самое сердечко. Особенно Краймбрери и Асия – две моих любимых певицы. И отдельно хочу сказать про Swanky Tunes: я вообще не любитель такого направления, но в этом году даже я танцевала до победного.

Инфраструктура однозначно на уровне. Тут конечно все индивидуально, ведь у каждого свои запросы, но как по мне, всё очень достойно. Единственный нюанс, который могу отметить – это палатки «Туборг». Не то чтобы совсем это плохо, но хотелось бы, чтобы алкоголь можно было купить не в одном месте. Учитывая масштабы фестиваля и количество людей, создаются огромные очереди.

И, возможно, еще стоило бы в будущем организовать какие-то мини-автобусы, чтобы тем, кто разместился далеко, можно было побыстрее добраться до зоны фестиваля.

А так предусмотрено все: для личной гигиены, для питания. Отдельно порадовало то, что покушать можно не только в фуд-траках, но были организованы и просто что-то тип столовых-палаток. Вообще считаю, что Viva Braslav – это лучшее, что может быть в Беларуси из категории open air. В рамках нашей страны ничего не сравнится с этим фестивалем однозначно.

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