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Альфред Кох: Ощущение, что подчиненные Сергея Кужугетовича устали воевать

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  • 2.08.2022, 9:32
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Альфред Кох: Ощущение, что подчиненные Сергея Кужугетовича устали воевать
Альфред Кох

В Украине российские генералы проводят бессмысленные маневры.

Вот и прошел сто пятьдесят девятый день войны. Все мировые болячки от Тайваня до Косово начали кровить, — пишет бывший вице-премьер России Альфред Кох. — Тут еще пришло сообщение, что и на Западном берегу реки Иордан тоже неспокойно и израильская армия уже начала столкновения с палестинскими боевиками.

Я не знаю, зачем Пелоси полетела на Тайвань и почему США решили, что именно сейчас самое время подергать китайского тигра за усы. Но факт остается фактом: она будет в Тайбее, в транзитной зоне, встречаться с руководством Тайваня.

Но то, что обострение в Косово и в Израиле вполне могли быть спровоцированы Москвой — в этом у меня нет никаких сомнений. Это они могут. Для этого у них еще достаточно ресурсов.

Вся эта свистопляска мне совсем не по душе, и у меня такое ощущение, что весь мир как белены объелся. Я понимаю, что какие-то обострения периодически случаются и они неизбежны. Но чтобы вот так одновременно, целая серия таких опасных конфликтов — этого я давно не припомню.

Пишут, что еще и Азербайджан возобновил боевые действия в Карабахе. Вот вам и недостающая вишенка на торте. Это, видимо, приветик Путину посылают Алиев с Эрдоганом. Маленькая восточная месть за обстрел одесского порта и взрыв в Еленовке. Ведь и по зерну, и по пленным Турция так или иначе выступала гарантом…

Еще несколько таких подлянок от Путина — и эта сладкая парочка может помочь Грузии восстановить территориальную целостность. В международно-признанных границах. Как любит говорить Путин: «по просьбе законно-избранного правительства»…

А в Украине путинские генералы проводят никому неведомые маневры, одной рукой забирая войска с Донбасса под Херсон, а другой бросая ослабленную донбасскую группировку в атаки на позиции ВСУ. Россияне и в усиленном-то варианте не могли взломать там украинскую оборону, а теперь, после того как половина войск переброшена оттуда на юг — и подавно.

Бессмысленность этих нынешних атак превосходит все, что было образцом бессмысленности еще неделю назад. Такое ощущение, что подчиненные Сергея Кужугетовича совсем уже устали воевать и решили просто всех своих солдатиков отправить под бандеровские пулеметы и пушки. Нет солдат — и войне конец. Как говорится, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

Россияне все-таки не нашли в себе мужества пустить Красный Крест в Еленовку. Видимо активно там прибираются и копают яму, чтобы выдать ее за кратер от HIMARS. Как выкопают, так сразу же и пустят.

Катынский расстрел повторяется. Российская история сделала петлю и вернулась туда, откуда она ушла восемьдесят два года назад. Вплоть до постановочных «комиссий по расследованию» с заранее заданным результатом…

Видимо, недаром в день, когда в Ленинграде родился Владимир Владимирович Путин, Лаврентий Павлович Берия в Москве, на 19 съезде КПСС, читал вместо Сталина отчетный доклад о международном положении. Есть в этом совпадении что-то зловещее…

А через пять месяцев Сталин умрет у себя на ближней даче. И его труп будет лежать почти сутки в луже собственной мочи. И долго никто не посмеет приблизится к умирающему тирану. Будут бояться нарушить дистанцию…

А еще через девять месяцев генерал Батицкий застрелит арестованного Берию в бункере Московского военного округа. И его тело сожгут в крематории Донского монастыря. В том самом крематории, в котором жгли бесчисленные тела жертв Большого террора 1937–38 годов…

Все в российской истории повторяется. Повторится и это…

Господи, милостивый! Дай сил вырваться из этой российской колеи, что кружит и кружит по бесконечной степи и всякий раз снова приводит нас туда, откуда, казалось, мы уже навсегда ушли.

Путин как-то сказал: «Зачем нам такой мир, если там не будет России?» Как жаль, что именно благодаря ему людей, которые желают мира без России, становится все больше. Это он сделал Россию синонимом зла и войны. Ему не нужен мир без России, а нам не нужен мир без свободы.

И трагедия России в том, что она сегодня противостоит всему свободному миру.

Но в этом и надежда для нее. Потому, что только проиграв, она имеет шанс на будущее. Да и нет у нее никой возможности победить. Слишком неравны силы. Что бы ни рассказывали Путину его прихвостни про количество металлолома, которое производит его промышленность.

В этой войне идет великое самоочищение России, и все идиоты, одурманенные путинской пропагандой, на ней погибнут. Дураки кончатся, а умные воевать не пойдут. Главное — не дрогнуть и додержаться этого момента.

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