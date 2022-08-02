«Цветы к 1 сентября покупать уже не будем» 2.08.2022, 9:51

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Белорусы рассказали, во сколько обходится подготовка школьников к учебному году.

Почти месяц остался до начала учебного года — впору подумать о закупках товаров для школьников. Некоторые белорусы к этому процессу приступили еще в мае, а кто-то до сих пор продолжает копить деньги.

Журналисты zerkalo.io узнали у родителей школьников, что и где они покупают своим детям к школе и в какие суммы обходятся покупки.

«Цветы к 1 сентября покупать уже не будем»

В этом году минчанка Тамара (все имена героев изменены) поведет старшую дочь во второй класс. Закупаться к школе она начала еще в мае. Чтобы траты не сильно били по бюджету, она распределяет приобретение товаров по месяцам, ищет в магазинах скидки.

В первую очередь занималась канцелярскими принадлежностями: с этим сложностей нет, потому что список очень похож на тот, что был в первом классе. Много канцелярских товаров в хорошем состоянии у ученицы осталось с прошлого года, ей, говорит мама, можно пользоваться и в новом учебном году. Тем не менее, около 50 рублей у Тамары ушло на новые альбом, тетради, обложки, карандаши и прочую мелочь.

— Эти товары я покупаю заранее, потому что знаю: в конце августа — начале сентября будет очень много трат. Ведь детей у меня двое — младший ребенок в садике, а там тоже свой список, — говорит собеседница.

Летом мама второклассницы приступила к покупке одежды для дочери. Уже закупилась рублей на 150 в Mark Formelle: приобрела юбку, брюки, сарафан, платье, пиджак. В «Детском мире» взяла белый гольфик на скидке. А вот от рубашек в этом году решили отказаться — «дочь не любит кучу пуговиц». Также женщина просматривает бэушную детскую одежду на «Куфаре», недавно купила там 10 пар колгот, спортивную форму за 10 рублей, за пять рублей черную жилетку, которую в этом году сделали обязательным элементом школьной формы. В самую последнюю очередь, в августе, белоруска купит дочери обувь: сменные туфли и кеды для физкультуры. Возможно, приобретет еще один гольфик — на смену, «потому что светлые быстро пачкаются».

— Бывает, дочка при выборе одежды капризничает: «То не хочу, хочу розовое». Я ей всегда показываю, что планирую купить, вместе меряем, если ей не нравится — не покупаем. Насчет бэушной одежды она не возмущается, потому что я себе тоже часто на «Куфаре» что-то беру, около дома есть несколько секондов, там часто покупаем. Вообще, они пока не понимают, что новые вещи в магазине и секонд-хенде чем-то отличаются. Да и свои одежки мы тоже отдаем знакомым с маленькими детьми — привычный круговорот вещей.

Мама двоих детей говорит, что траты к учебному году ощутимо отражаются на семье, тем более, что живут они на одну небольшую зарплату мужа: женщина сейчас в отпуске по уходу за ребенком.

— Цветы к 1 сентября мы, скорее всего, покупать уже не будем. И так отдай деньги на нужды родительскому комитету, заплати за питание в школе и саду, — заключает Тамара.

«Для сбора в школу надо отдать чуть больше половины моей зарплаты»

Елена из Минска собирает сына в третий класс. Первые покупки к школе начали делать в июле. Женщина считает, что сегодня даже восьмилетние дети уже достаточно требовательны к одежде. Ее мальчик почти всю одежду выбирает сам, для него главное, чтобы было удобно, красиво и «не колхозно». Почти всегда шоппинг у них проходит в масс-маркете. По мнению мамы, не вся одежда, которую шьют на предприятиях «Беллегпром», модная и удобная, к тому же, говорит, «две-три стирки — одежда уже выглядит не очень».

К новому учебному году мальчику надо было обязательно купить брюки синего цвета — нашли модные и хорошего кроя в NEXT, купили две пары, по 56 рублей каждая. Там же, рассказывает мама, купили две хлопковые рубашки, по 47 рублей за штуку, за 100 рублей приобрели две рубашки поло с длинным рукавом. Обувь на сменку нашли за 150 рублей в магазине Zara. За стандартный набор канцелярских товаров (тетрадки, ручки, альбомы, бумага) отдали около 70 рублей.

— На рынке цены на одежду не намного отличаются, но качество и внешний вид оставляют желать лучшего. В субботу ходили в ЦУМ — людей тьма. Рубашки с длинным рукавом продают от 65 рублей, приличный жилет от 115 рублей, брюки 78 рублей. Бэушные вещи для мальчика такого возраста в хорошем состоянии найти сложно — они очень плохо носят одежду, ведь поиграть в футбол в школьной форме — это святое дело.

Пока Елена отдала на одежду школьника около 400 рублей, еще осталось докупить обувь и некоторые канцелярские товары. На эти покупки планируют выделить около 250 рублей — сумму эту не собирают, возьмут из следующей зарплаты.

— Математика здесь простая: 650−700 рублей нужно для сбора в школу, а это чуть больше половины моей зарплаты. К тому же еще нужны деньги на единые тетради для школы, весной мы на них сдавали 60 рублей. Плюс надо будет заплатить за пользование учебниками, — подводит итог Елена.

«Важен натуральный состав и внешний вид, потом — цена»

У Маргариты из Витебска растут две дочери погодки, в этом году они идут во второй и третий класс.

— У меня относительно неплохая зарплата — около 1200 рублей, плюс бывший муж платит алименты. Но чтобы собрать двух девочек в школу, все равно нужно откладывать деньги. Рассрочки и кредиты я не беру. По ним очень высокие проценты — не вижу смысла переплачивать, когда можно отложить или на чем-то сэкономить, — говорит Маргарита.

Закупаться к школе семья начала в середине июля. Для младшей дочери женщина купила сарафан за 210 рублей и белую рубашку за 40 рублей, старшей приобрели платье за 142 рубля. За спортивные брюки и кроссовки на физкультуру для двоих белоруска отдала 86 рублей. Обувь на сменку девочкам осталась с прошлого года. Их мама говорит, что «на первое время хватит».

— При выборе одежды дочерям я ориентируюсь на внешний вид и качество, очень люблю одевать их стильно и модно, их мнение тоже учитываю. Важно, чтобы был натуральный состав. Уже потом смотрю на цену. Б/у одежду я не покупаю и не рассматриваю, — рассказывает Маргарита.

Из канцелярки семья купила тетради в твердой обложке по 50 копеек за штуку — всего 40 штук (20 рублей), два пенала за 15 рублей, простые карандаши, ластики, точилки, цветные карандаши, разные виды клея, фломастеры.

В планах еще купить брюки палаццо и брючный костюм для старшей. Это, по словам Маргариты, 170 и 250 рублей соответственно. До начала учебного года женщина хочет купить юбку для младшей за 130 рублей, пару рубашек под разные образы. Они обойдутся где-то в 70−80 рублей за единицу. Также нужны кардиганы для холодной погоды, они будут около 80 рублей за один, футболки на физкультуру по 30 рублей за комплект из двух штук.

Из канцелярии нужны набор ручек для письма из 24 штук (он стоит 60 рублей), обложки для учебников и тетрадей, рюкзак старшей девочке в пределах 45 рублей.

— Эти траты не сильно ударили по моему кошельку. Я всегда все планирую заранее, и на момент закупки у меня уже была подготовлена определенная сумма. Пока я могу позволить себе так выбирать покупки, если ситуация с финансами изменится, то и я пересмотрю свое отношение, — рассказывает Маргарита.

«На «Али» можно найти оригинальные вещи»

Дочка Алисы пойдет в шестой класс. При подготовке к учебному году большая часть денег уйдет на одежду девочки. Мама прикинула, что на это надо не меньше 600 рублей без учета верхней одежды. Женщина говорит, что зарплата ей позволяет такие траты, поэтому откладывать или брать кредит нет необходимости.

— Я многое закупаю на AliExpress и Wildberries по скидкам. На «Али» можно найти оригинальные вещи. При заказе очень важно читать отзывы на товар и проверять размерную сетку продавца. У меня чаще всего осечек не бывает. Правда, ждать долго, несколько месяцев, поэтому понравившиеся вещи заказываем еще в июне. Но зато получаем качественную одежду нужного размера и носим с удовольствием.

В интернет-магазине Алиса заказывает для дочки одежду делового стиля, но с изюминкой, например, интересный комбинированный костюм, к юбке — кожаный пояс с цепочкой, на колготы телесного цвета — гольфы или чулки, к обычной рубашке — кружевные воротник и рукава.

Обувь школьнице нужна сменная и спортивная. Угадать с размером на AliExpress тяжело, поэтому ее семья заказывает в Wildberries. Алиса говорит, этот вариант удобен тем, что товар можно сдать, если он не подошел.

— По канцелярке у меня ориентир на 100 рублей. Сейчас письменных принадлежностей с прошлого года остается мало, поэтому приходится докупать даже пеналы. Тут я не экономлю и позволяю дочке самой выбирать, в какой тетрадке и какой ручкой писать.

Ребенку потом приятнее учиться.

«Собираю по 250 рублей в месяц»

Многодетная мама Ирина из Барановичей в этом году отправляет старшую дочь в первый класс. Женщина не имела понятия, во сколько обойдутся расходы на подготовку к школе, поэтому начала откладывать деньги с июня.

— Собираю по 250 рублей в месяц, в середине августа будет 750 рублей и вместе с будущей первоклассницей поедем закупаться в Минск. Еще 100 рублей на это подарила бабушка, — говорит Ирина.

Деньги на товары к школе для семьи большие, ведь их месячный доход на пятерых — около 1700 рублей, из которых 1000 рублей это зарплата мужа, а 700 рублей женщина получает на детей. Ирина надеется, что в сентябре государство выделит многодетным какую-то материальную помощь — в качестве поддержки к школе.

— Дочка уже выбрала себе рюкзак рублей за 30, розовый, с единорогом. Одежду сперва посмотрю у нас в «Бусліке» — может, будет что-то на скидках, а потом все же хочу поехать в столицу в большие магазины. Я пока не тороплюсь что-то покупать, потому что нет определенности по школьной форме, не исключено, что какой-то элемент будет единым.

Поездка в Минск для Ирины и ее дочери — целая праздничная церемония, ведь кроме похода в магазины это будет посещение McDonald’s, а, возможно, и парков.

Женщина говорит, что с удовольствием поехала бы на закупы в Польшу, но у нее закончилась виза, а новую открыть сейчас проблематично.

— Конечно, можно заказать, чтобы кто-то оттуда привез. Но я не хочу покупать кота в мешке. Считаю, что надо, чтобы ребенок примерил одежду, посмотреть, идет или нет, нравится ей или нет. Сейчас же не как в СССР — брали на три размера больше и ребенок это носил, — рассуждает она.

С обувью Ирина пока не определилась, ей хотелось бы купить что-то из натуральной кожи, но на какой марке остановиться, чтобы было качественно, красиво и не очень дорого, она не знает.

— Бэушное я ничего покупать не буду. Думаю, отложенных денег нам должно хватить не только на одежду, но и на канцелярку. Ее я не буду покупать самую дешевую, хочется же, чтобы те же карандаши и фломастеры были яркими, не исписывались за месяц.

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