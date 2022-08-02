BI: В России обдумывают замену Путину 2 2.08.2022, 9:57

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Экс-глава британской разведки назвал возможного преемника.

Место российского правителя займет кто-нибудь из силовиков, и глава Совбеза РФ идеально подходит на эту роль, считает бывший руководитель британской разведки.

В России на фоне появившейся информации об ухудшении здоровья российского правителя Владимира Путина обсуждают кандидатов на роль преемника, пишет американское издание Business Insider.

Свидетельства того, что кремлевские инсайдеры начинают обсуждать варианты, кому стать следующим президентом РФ, появились еще несколько недель назад, пишет BI.

На этой неделе бывший глава британской разведки, сэр Ричард Диарлав сказал в эфире своего подкаста, что он почти убежден, что преемником Путина станет бывший глава ФСБ РФ, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Ранее Диарлав предполагал, что Путин покинет президентское кресло до 2023 года, возможно, его даже надолго поместят в больницу, чтобы избавиться от необходимости прямого переворота. Бывший британский разведчик считает, что место Путина займет кто-нибудь из силовиков, и Патрушев идеально подходит на эту роль.

Ранее слухи о болезни Путина прокомментировал директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, тот очень здоров. Напомним, в мае еженедельник Newsweek со ссылкой на доклад американской разведки сообщил, что президент РФ прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака.

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