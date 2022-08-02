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Знакомый Николая Автуховича: Для режима Коля был как кость в горле

  • 2.08.2022, 9:59
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Знакомый Николая Автуховича: Для режима Коля был как кость в горле
Николай Автухович

Об официальном признании его политзаключенным даже вопросов не должно быть.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал свидетельство знакомого политзаключенного Николая Автуховича из Волковыска:

— Познакомился я с Колей давно. Еще в те времена, когда власти начали активно душить ИП. Если кто не в курсе, то Николай один из тех, кто не хотел мириться с властями и смотреть на то, как они душат людей налогами, иногда даже незаконно. Автухович был не только защитником прав предпринимателей, но и борцом с коррупцией! Для режима Коля был как кость в горле... Кейс у него очень велик.

В Волковыске он был известен многим. Он даже пытался баллотироваться в парламент. Хотел вот так вот, реально и по закону - победить. Тогда еще, похоже, он в это верил.

В далеком 2004 году он тоже объявлял голодовку и добился своего. Тогда следователи прямо из СИЗО отправили его под домашний арест.

Это было еще тогда, когда Коля боролся с беспределом волковысских налоговиков. Никакие «бумажки» не помогали и тогда он решился на голодовку...

Колю и раньше объявляли в «подготовках теракта». Правда тогда дело распалось, но... Режим никогда не пойдет на уступки. Ему дали 5 лет лишь за пару откуда-то найденных у него дома патронов от винтовки.

Новый суд и судный день... Страшно представить, каково это быть на месте человека в тех же серых местах, уже какой по счету раз...

От того, что в СМИ обсуждают политзаключенный он или нет — мне очень грустно и печально. Кажется, тут даже вопросов не должно быть.

Таких как Николай много. Берегите его и других сынов Беларуси.

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