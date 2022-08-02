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На полках магазинов снова пропали белорусские яблоки

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  • 2.08.2022, 10:11
На полках магазинов снова пропали белорусские яблоки

Журналисты нашли несколько причин.

В Беларуси каждый год возникает одна и та же проблема: весной и летом не найти в продаже отечественных яблок. И здесь несколько причин.

Яблоки, наверное, один из самых любимых и вполне доступных круглый год фруктов. Это отчасти подтверждает и то, что яблоки внесены МАРТ в перечень социально значимых товаров.

Но вот незадача. Если пройтись по столичным сетевым магазинам, то в июле и августе вы там практически никогда не найдете яблок из белорусских агрохозяйств.

В трех крупных торговых сетях в Минске корреспондент портала Tochka.by среди широкого ассортимента овощей и фруктов белорусских яблок не нашел вовсе, а вот из Польши, Молдовы, Турции, Ирана – бери, сколько хочешь.

Неурожай, что ли?

Отчасти и неурожаи последних лет могут быть причиной. В минувшем году фермеры жаловались на слабые сборы отечественных фруктов. Но проблеме ведь не первый год. Значит, дело не только в этом.

В начале июня белорусские яблоки все же иногда появлялись на прилавках супермаркетов, однако парадоксальность ситуации в том, что польские фрукты стоили дешевле белорусских.

В эпоху тотальных санкций ведь самое время думать о том, чтобы на прилавках было все свое. Но с яблоками как-то ничего не выходит.

Заговор торговых сетей?

Фермер Михаил (по его просьбе мы изменили его имя, аудиозапись беседы имеется в редакции) 20 лет выращивает в своем агрохозяйстве фрукты и овощи. Яблоки – не основной его товар. Говорит, что ими стало заниматься попросту невыгодно.

"Сократил выращивание яблок в несколько раз. За садом нужен серьезный уход, нужно вкладывать деньги в технику, покупать ящики для хранения, в конце концов – платить людям за работу. Но в чем проблема: у нас страну "захватили" торговые сети. И они не берут наш товар".

Михаил говорит, что порой дело доходило едва ли не до драки.

"Могли принять партию яблок, она пролежит у них неделю, а потом звонят и говорят – у вас много неликвида, приезжайте и забирайте. Или просят за бесценок отдать товар. А чего отсрочка платежа стоит – дай им товар сегодня, а получишь деньги неизвестно когда. Мне вообще кажется, что у этих торговых сетей есть какой-то заговор – развалить наше сельское хозяйство. А как иначе трактовать их поступки?" – возмущается фермер.

С магазинами не работаю

По его словам, он сам в итоге отказался от сотрудничества с торговыми сетями, потому что себе дороже. По его примеру поступили и еще некоторые фермеры.

"Я закладываю яблоки в своих хранилища. Кому надо – пусть приезжает и берет. Но в этом году будет снова неурожай. Яблок будет немного из-за холодной весны. А потому, думаю, проблема с нехваткой своих яблок будет снова. А значит, цены на них подскочат".

Михаил отмечает, что на удивление российские торговые сети белорусские яблоки устраивают целиком и полностью. И они готовы платить более высокую закупочную цену, нежели компании в Беларуси.

"С яблоками не химичу"

Михаил говорит, что свои яблочки "химией не поливает". Собственно, не поливают и другие белорусские фермеры. Внесение удобрений строго контролируется, не говоря уже об опрыскиваниях пестицидами.

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