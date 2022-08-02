Дмитрий Болкунец: Запад должен поставить Лукашенко четкий ультиматум 2.08.2022, 10:14

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Дмитрий Болкунец

Важно добиться признания диктатора террористом.

Сенат США принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. Почему важно принять аналогичные меры в отношении режима Лукашенко и какие это будет иметь последствия для него?

Сайт Charter97.org поговорил с экономистом, политологом и известным блогером Дмитрием Болкунцом.

— Во-первых, стоит отметить, что Лукашенко соответствует всем необходимым критериям для признания его террористом. На эту тему уже неоднократно высказывались и отдельные политики, и лидеры Беларуси, и гражданские активисты. Соответствующая резолюция была принята в Берлине участниками Форума демократических сил. Там указывается, что его действия, в том числе — создание полицейского государства и военные учения, привели к тому, что Беларусь была втянута в войну против Украины. Отмена прав граждан под предлогом борьбы с терроризмом, захват иностранного воздушного судна, дезинформационные кампании режима, направленные на дестабилизацию соседних стран, миграционные кризисы в отношении Литвы и Польши, убийство своих оппонентов, постоянные попытки получить ядерное оружие в свое распоряжение, — это все создает угрозу.

Существует Женевская декларация о терроризме от 21 марта 1987 года, Лукашенко полностью соответствует ее критериям. Соответственно есть все основания, чтобы Конгресс США и другие страны приняли нужные решения и признали гражданина Лукашенко террористом.

Почему это важно? Первое — это даст возможность запустить соответствующие процессы по судебным и другим направлениям. Во-вторых, таким образом произойдет отделение гражданина Лукашенко от белорусского народа и Беларуси. Он не представляет Беларусь и белорусский народ, он самозванец. И если бы страны-соседи, в первую очередь — Украина, которая сейчас больше всех страдает от агрессии Лукашенко, Литва, Польша, США и другие страны, приняли такое решение, то это был бы очень сильный шаг и сигнал.

В этой ситуации непонятна позиция офиса Светланы Тихановской, которую в последнее время одни критикуют, а другие пытаются защитить и обижаются на критику. Было столько встреч с европейскими лидерами, с президентом США, но я не видел ни одного соответствующего документа, который был бы отправлен за ее подписью. Я не видел, чтобы Светлана Тихановская отправила документ с требованием к европейским политикам признать Лукашенко террористом. И это выглядит очень странно. Почему она не хочет этого делать, либо ей не позволяют этого делать?

— Что могут сделать оппозиционные политики и независимые СМИ, чтобы помочь этой инициативе?

— В этой ситуации можно добиваться от депутатов национальных парламентов вносить на рассмотрение соответствующие резолюции, заявления, как минимум — на парламентском уровне принимать соответствующие решения. Это было бы правильно. Второй важный момент — общественная кампания, медийная кампания. Важно, чтобы в европейской печати появлялись соответствующие публикации, которые доказывают то, что Лукашенко является террористом.

Рекомендую взять за основу документ, который был составлен 12 июля и был опубликован Форумом демократических сил, декларацию о признании гражданина Лукашенко террористом. Если кто-то хочет дополнить этот документ — пожалуйста, дополняйте. На мой взгляд, там довольно комплексно описаны все критерии, которым этот гражданин соответствует.

В дополнение к этому есть последняя история, связанная с расследованием, которое проводило ICAO. Присутствуют все признаки, необходимые для признания гражданина Лукашенко террористом. И наша задача, всех, кто разделяет это требование, добиваться признания такого рода.

В первую очередь — это должна сделать Верховная Рада Украины, вынести на заседание вопрос о признании гражданина Лукашенко террористом. Украина — наиболее пострадавшая страна от его действий. Вторая страна, которая должна принять такое решение, это Литва. И третья страна — Польша. Потому что действия Лукашенко способствовали миграционному кризису. Не надо бояться, что диктатор примет ответные меры, посольство закроет или еще что-то сделает.

Наша задача — добиться признания его террористом. Это, кстати говоря, ударит по нему и его ближайшему окружению, потому что все будут понимать, что этот человек окончательно и бесповоротно отрезал все пути для своего отступления. Также под эти критерии может попасть самый ближний круг Лукашенко. Это приблизит момент, когда в какой-то силовой вариации кто-то из лиц, находящихся рядом, его просто арестует.

Также очень важно зафиксировать преступления диктатора с точки зрения истории. Если мы возьмем данный исторический период, то при упоминании фамилии Лукашенко в учебниках рядом будет написано не просто диктатор, а террорист. Это будет как напутствие будущим поколениям, чтобы они не повторяли ошибки своих предков.

— Какие санкции можно задействовать, чтобы поставить режим Лукашенко в еще более затруднительное положение?

— Важный момент в этой ситуации — добиться от Европейского Союза выставления в адрес гражданина Лукашенко четкого ультиматума. Одна из самых важных на сегодняшний день тем — это освобождение политических заключенных. И ультиматум может быть следующий: назначается дата, до которой он должен освободить всех без исключения политических заключенных и людей к ним приравненных. Если Лукашенко этого не выполняет, то вводится полное торговое эмбарго, прекращается все транспортное, грузовое и транзитное сообщение через Беларусь, которое идет с востока на запад. Это был бы очень сильный и решительный ход.

И у меня вновь претензии к офису Светланы Тихановской, к ее замечательным советникам. Почему они до сих пор не подняли этот вопрос на многочисленных встречах, фотографируясь, улыбаясь там и так далее? Почему никто из них не ставит этот вопрос ребром? Почему один из советников Светланы Тихановской говорит, что «за это могут застрелить»? Так не надо тогда заниматься политикой, если «за это могут застрелить», надо в таком случае уехать куда-нибудь и отдыхать. Мы имеем дело с диктатором и террористом. В этой ситуации меры по воздействию на него должны быть соответствующими. Необходимо задействовать довольно жесткие меры, которые применяются для борьбы с терроризмом и ликвидации этой угрозы.

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