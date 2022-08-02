Британская разведка рассказала о последней неудаче Черноморского флота РФ

Британская разведка рассказала о последней неудаче Черноморского флота РФ1
- 2.08.2022, 10:17
- 3,542
Российские морское ведомство серьезно ограничено в действиях.
Маловероятно, что Черноморский флот может организовывать публичные мероприятия высокого уровня параллельно с деятельностью в рамках ведения боевых действий.
Атака дрона против штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, о которой заявила Россия, свидетельствует, что Черноморский флот вряд ли сможет организовывать какие-то массовые мероприятия, пока идет война.
Так в разведке Британии прокомментировали заявления РФ о якобы атаке украинского беспилотника против штаба Черноморского флота в день российских ВМФ, после чего все празднования отменили.
"Атака на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе в день ВМФ, о которой сообщили - последняя из неудач для Черноморского флота в течение уже пяти месяцев войны против Украины, которые включали в том числе потерю флагманского крейсера "Москва" в апреле 2022 года. После заявлений о отменены парады маловероятно, что Черноморский флот может организовывать публичные мероприятия высокого уровня параллельно с деятельностью в рамках ведения боевых действий", - отмечается в сообщении.