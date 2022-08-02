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Британская разведка рассказала о последней неудаче Черноморского флота РФ

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  • 2.08.2022, 10:17
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Британская разведка рассказала о последней неудаче Черноморского флота РФ

Российские морское ведомство серьезно ограничено в действиях.

Маловероятно, что Черноморский флот может организовывать публичные мероприятия высокого уровня параллельно с деятельностью в рамках ведения боевых действий.

Атака дрона против штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, о которой заявила Россия, свидетельствует, что Черноморский флот вряд ли сможет организовывать какие-то массовые мероприятия, пока идет война.

Так в разведке Британии прокомментировали заявления РФ о якобы атаке украинского беспилотника против штаба Черноморского флота в день российских ВМФ, после чего все празднования отменили.

"Атака на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе в день ВМФ, о которой сообщили - последняя из неудач для Черноморского флота в течение уже пяти месяцев войны против Украины, которые включали в том числе потерю флагманского крейсера "Москва" в апреле 2022 года. После заявлений о отменены парады маловероятно, что Черноморский флот может организовывать публичные мероприятия высокого уровня параллельно с деятельностью в рамках ведения боевых действий", - отмечается в сообщении.

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