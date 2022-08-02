Власти не знают, кому продать белорусскую древесину 3 2.08.2022, 10:22

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Расчеты на Китай и другие страны Азии провалились.

Лукашенко назначил нового министра лесного хозяйства. Им оказался Александр Кулик. Новый глава ведомства уже заявил об амбициозных планах – найти, куда продать белорусскую древесину, попавшую под западные санкции, пишет «Белсат». Почему это так важно для действующих властей? И как чиновники распоряжаются природными богатствами Беларуси?

Контролировать и управлять лесным хозяйством будет Александр Кулик. Он уже был заместителем министра, попал под кадровые чистки, вернулся в Кобринский лесхоз, а теперь снова на руководящей должности. В интервью государственным СМИ новоназначенный министр обозначил, чем планирует заняться прежде всего –искать, куда продать древесину, попавшую под западные санкции.

В прошлом году Беларусь экспортировала в Евросоюз лесное сырье на $ 1,4 млрд. Спрос был высокий, и цены росли. Поэтому беларусские леса вырубались бешеными темпами.

Выходит, что за последние 20 лет объемы вырубки увеличились более чем в 7 раз. Сосновые плантации на месте уничтоженных естественных лесов не дают такого биологического разнообразия, считает эксперт Инесса Болотина. Но, по мнению экоактивистки, вопрос экологии для властей далеко не на первом месте. Лес для чиновников – всего лишь деньги.

И, несмотря на то, что белорусская древесина попала под западные санкции, ее заготовка продолжается.

Китаю, на который с надеждой смотрят беларусские чиновники, проще и дешевле покупать лес на Дальнем Востоке России. Другим странам Азии попросту не нужно столько леса. И ту цену, за которую его приобретал Евросоюз, платить не готовы. Провалился также план с топливными гранулами, или пеллетами. В Беларуси для их изготовления создали около 50 производств. Но европейский рынок закрылся и для биотоплива. Похоже, что в развитии лесного хозяйства власти продолжают допускать системные ошибки.

Пользование лесом как сырьевой базой – подход недальновидный, считают экологи. В результате Беларусь рискует потерять свои природные богатства.

Вместо этого Беларусь вышла из Орхусской конвенции, которая могла заставить чиновников прислушиваться к общественному мнению. Зато заготовку леса в 2035 планируют увеличить. От нынешних 25,5 до 30 млн м³ в год.

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