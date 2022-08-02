Путин в иллюзорном мире 5 Telegram-канал "Запретное мнение"

2.08.2022, 10:24

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Когда человек начинает считать себя Наполеоном, его принято отправлять в специализированное учреждение.

Администрация президента РФ выпустила для чиновников и пропагандистов новую методичку по освещению "специальной военной операции".

Согласно новой официальной версии, Путина рекомендуется сравнивать с Александром Невским, который в Невской битве 1240 года первым дал отпор "коллективному Западу", представшему в облике шведского войска.

В разное время "коллективным Западом", по версии этой методички, были Тевтонский орден, Речь Посполитая, империя Наполеона, Третий рейх и, наконец, НАТО, которое "накачало" Украину оружием и развернуло "сеть биолабораторий", выстраивая "плацдарм для нападения на РФ".

"Стратегическая цель коллективного Запада на протяжении нескольких веков в отношении России не меняется — это сдерживание, ослабление, расчленение и полное уничтожение России".

Делается все это по одной причине: "Западу нужны полезные ископаемые, потому что собственные закончились несколько веков назад".

По мнению АП, эти аргументы должны подвести потребителей пропаганды к мысли, что вторжение в Украину — это "упреждающий удар", а чтобы "отполировать" эффект, действиям российской оккупационной армии рекомендуется приписывать религиозный смысл.

Когда человек начинает считать себя Невским/Наполеоном/Цезарем — его принято отправлять в специализированное учреждение с решетками на окнах.

Почему для Путина делается исключение — непонятно. Человек, на минуточку, имеет доступ к красной кнопке.

За прошедшие месяцы "НеВойны" для нее так и не получилось придумать сколько-нибудь вменяемой легенды, поэтому путинскому режиму не остается ничего другого, как объяснять происходящее при помощи народных былин и религиозных сказаний.

Путин — Александр Невский, Зеленский — Бонапарт Наполеон (в интернете даже фотофакт есть, ага), Байден — Адольф Гитлер, а Джонсон вообще был Батыем, хорошо, что уходит…

Здорово жить в своем собственном иллюзорном мире, но плохо, когда он не пересекается с реальным, от слова совсем.

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