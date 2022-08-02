закрыть
2 августа 2022, вторник, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Крупный эстонский банк прекратил прием входящих платежей из Беларуси

  • 2.08.2022, 10:29
Крупный эстонский банк прекратил прием входящих платежей из Беларуси

Ограничение распространяется на все валюты.

Крупный эстонский банк LHV Pank объявил о прекращении приема платежей из Беларуси и России с 9 августа из-за «сложной международной обстановки, вызванной российско-украинской войной».

В финучреждении отметили, что осуществление платежей, связанных с Россией и Беларусью, стало очень сложным и рискованным из-за ограничений, наложенных учреждениями-посредниками по платежам. Поэтому LHV решил прекратить прием входящих платежей из этих двух стран в дополнение к ранее действовавшему ограничению на исходящие платежи.

«Ограничение распространяется на все валюты, а также на дочерние компании российских и белорусских банков, которые могут быть зарегистрированы или вести деятельность за пределами России и Беларуси. Платежи, полученные с 9 августа, будут возвращены плательщику», — пишет пресс-служба финучреждения.

В банке добавили, что в исключительных случаях смогут принять платежи от российских и белорусских банков, которые связаны с национальными интересами Эстонии или социальными выплатами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара
Политзаключенный номер один
Политзаключенный номер один Андрей Санников