Крупный эстонский банк прекратил прием входящих платежей из Беларуси 2.08.2022, 10:29

Ограничение распространяется на все валюты.

Крупный эстонский банк LHV Pank объявил о прекращении приема платежей из Беларуси и России с 9 августа из-за «сложной международной обстановки, вызванной российско-украинской войной».

В финучреждении отметили, что осуществление платежей, связанных с Россией и Беларусью, стало очень сложным и рискованным из-за ограничений, наложенных учреждениями-посредниками по платежам. Поэтому LHV решил прекратить прием входящих платежей из этих двух стран в дополнение к ранее действовавшему ограничению на исходящие платежи.

«Ограничение распространяется на все валюты, а также на дочерние компании российских и белорусских банков, которые могут быть зарегистрированы или вести деятельность за пределами России и Беларуси. Платежи, полученные с 9 августа, будут возвращены плательщику», — пишет пресс-служба финучреждения.

В банке добавили, что в исключительных случаях смогут принять платежи от российских и белорусских банков, которые связаны с национальными интересами Эстонии или социальными выплатами.

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