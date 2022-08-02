Медведев написал и сразу удалил пост о Грузии и Казахстане 9 2.08.2022, 10:40

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Запись провисела несколько минут.

На странице зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева во «ВКонтакте» в ночь на 2 августа появился пост. В нем Казахстан называется «искусственным государством» и утверждается, что «Северная и Южная Осетия, Абхазия и нынешняя территория Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией», пишет «Новая газета. Европа».

Запись провисела несколько минут. Сейчас она удалена. В телеграм-канале Медведева этот пост не появлялся. Ксения Собчак предположила, что страницу Медведева могли взломать. Сам он это пока не комментировал.

Как говорится в публикации, до 1801 года такой страны, как Грузия, не существовало, она появилась только в границах Российской империи. Казахстан, по мнению автора записи, это «бывшие русские территории», власти которых переселяют различные этнические группы, что «можно классифицировать как геноцид русских». «Мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет», — пишет автор.

«Все народы, населяющие когда-то большой и могучий Советский союз, снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании», — говорится в сообщении. Также там заявляется, что «после освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов, проповедовавших придуманное ими украинство Русь снова станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государства».

После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом, мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются", — сказано в публикации.

Вечером 1 августа Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост о том, что сейчас ситуация в контексте взаимоотношений России и США «гораздо хуже холодной войны». «Много хуже! И не мы в ней виноваты», — написал он.

Позже издание РИА Новости сообщило, что, по словам помощника Дмитрия Медведева, страница политика во «ВКонтакте» была взломана, а администрация соцсети и те, «кому положено», разберутся в произошедшем.

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