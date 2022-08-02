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«Я ребенку не покупала и не собираюсь покупать форму»

  • 2.08.2022, 10:53
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«Я ребенку не покупала и не собираюсь покупать форму»

Как белорусы относятся к нововведениям от Минобразования.

В Беларуси вводят единый элемент школьной формы. Накануне так называемый министр образования похвастался тем, что это во многом удешевит стоимость подготовки к новому учебному году.

А что думают родители по этому поводу? Telegram-канал «Баста!» собрал для вас подборку мнений:

«Да, конечно — введение единого элемента помогает удешевить стоимость подготовки к учебному году. Это каким образом? У нас это жилетка. Ее что, можно на голое тело носить? Она заменит какой-то элемент одежды? Про то, как в ней жарко в теплые дни, я вообще молчу».

«Все, конечно, хорошо, но возьмем фирму «Панда». На секундочку, жилетка на мальчика девять лет вышла нам примерно в 80 рублей. Это ваше «очень дешево» и «отменное качество ткани»? Приходится брить от катышек каждую неделю».

«Пока все массово это поддерживают, они будут продолжать придумывать!

Я ребенку не покупала и не собираюсь покупать форму. И на подписку мы не сдаем. А еще не поддержали сдачу телефона перед уроками.

Вроде, пока живы. Из школы не отчислили».

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