Путин отступает 2 Кирилл Сазонов, site.ua

2.08.2022, 10:59

7,248

Кирилл Сазонов

Выход на границы Донецкой области несколько... откладывается.

Россия отступает. Да, «вторая армия мира» вынуждена делать маленькие шаги назад. То есть выход на границы Донецкой области несколько... откладывается.

Причина в том, что приходится срочно перебрасывать войска на Херсонщину. Там есть угроза в результате наступления ЗСУ потерять все. Вообще первые «звоночки» прозвучали гораздо раньше. Две недели назад со Славянского направления Кремль переправил в Херсонскую область две дивизии ВДВ. То есть как раз тех штурмовиков, которые активно должны бороться за город. Их тогда перекрывали мобиками и контрактниками жалкое зрелище в сравнении.

Теперь процесс все активнее. А ЗСУ не отдали Славнск, Бахмут и Авдеевку. То есть широко анонсированное наступление на Херсон напугало Кремль? Нет, это было бы слишком легко. Они реально оценили угрозу и обнаружили, что Юг могут потерять. Да, могут. А раньше могут потерять Донецк и Луганскую область. Лисичанск, я соскучился. Нет, это еще не большое контрнаступление ЗСУ. Но признаки перелома в войне налицо...

А вторая армия мира действительно становится полвторой.

Кирилл Сазонов, site.ua

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».