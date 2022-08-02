Путин отступает

Путин отступает2
- Кирилл Сазонов, site.ua
- 2.08.2022, 10:59
- 7,248
Выход на границы Донецкой области несколько... откладывается.
Россия отступает. Да, «вторая армия мира» вынуждена делать маленькие шаги назад. То есть выход на границы Донецкой области несколько... откладывается.
Причина в том, что приходится срочно перебрасывать войска на Херсонщину. Там есть угроза в результате наступления ЗСУ потерять все. Вообще первые «звоночки» прозвучали гораздо раньше. Две недели назад со Славянского направления Кремль переправил в Херсонскую область две дивизии ВДВ. То есть как раз тех штурмовиков, которые активно должны бороться за город. Их тогда перекрывали мобиками и контрактниками жалкое зрелище в сравнении.
Теперь процесс все активнее. А ЗСУ не отдали Славнск, Бахмут и Авдеевку. То есть широко анонсированное наступление на Херсон напугало Кремль? Нет, это было бы слишком легко. Они реально оценили угрозу и обнаружили, что Юг могут потерять. Да, могут. А раньше могут потерять Донецк и Луганскую область. Лисичанск, я соскучился. Нет, это еще не большое контрнаступление ЗСУ. Но признаки перелома в войне налицо...
А вторая армия мира действительно становится полвторой.
Кирилл Сазонов, site.ua