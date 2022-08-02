В Литве подсчитали переехавших белорусов

В Литве подсчитали переехавших белорусов2
- 2.08.2022, 11:04
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Граждане Беларуси «голосуют ногами».
Число работающих в Литве белорусов выросло по сравнению с прошлым годом на 16%, сообщает ресурс "Позірк" со ссылкой на литовскую службу занятости.
Только за первые полгода в соседней республике нашли работу 10,7 тысяч граждан Беларуси. Это второй показатель после выходцев из Украины. С начала года здесь трудоустроилось 18,6 тысяч украинцев.
Ранее Департамент миграции Литвы сообщал, что в первом полугодии вид на жительство в стране получили 10,1 тысяч белорусов, в обработке находится еще около 4,5 тысяч обращений.
Большинство белорусов, получивших вид на жительство в Литве, перебрались в соседнюю страну из-за репрессий, считает аналитик Центра восточноевропейских исследований (RESC) Максимас Милта. Об этом он заявил в интервью местному телевидению. Еще одной причиной релокации белорусов в Литву, по его мнению, стала война в Украине.