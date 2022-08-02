В Болгарии нашли последнюю панду Европы 2.08.2022, 11:10

Европейские панды жили в лесах и болотистой местности.

Палеонтологи определили, что окаменелые зубы, найденные в 1970-х в Болгарии, принадлежали последней панде Европы. Ранее неизвестный вид медведей назвали Agriarctos nikolovi. Он жил шесть миллионов лет назад, пишет EurekAlert.

Доисторическая европейская панда была размером с современного китайского медведя. Она тоже была травоядной — ей пришлось подкорректировать рацион из-за конкуренции с другими хищниками. При этом зубы A. nikolovi не могли разжевывать жесткий бамбук — они были недостаточно прочными.

«Хотя Agriarctos nikolovi и не прямой предок современного рода больших панд, он является его близким родственником», — заявил профессор Николай Спасов из Болгарского музея естественной истории.

Европейские панды жили в лесах и болотистой местности. Вероятно, они вымерли из-за изменения климата — во время Мессинского пика солености в места их обитания пришла засуха.

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