В России отказались воевать десантники, которых ВСУ разбили под Гостомелем 3 2.08.2022, 11:13

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Их бригаду могут расформировать.

По предложению писателя и сторонника донецких террористов Захара Прилепина на центральной улице российского Ульяновска появился мурал, призванный увековечить участие десантной бригады в украинской войне, в частности в боях за аэропорт «Антонов» в Гостомеле. Но изобразили там максимально абстрактных военных — с настоящими участниками войны у начальства серьезный конфликт, рассказали «Можем объяснить» собеседники, знакомые с ситуацией в 31-й бригаде. Проблемы столь серьезны, что заговорили о ее скором расформировании.

После боев за Гостомель бригаду перебросили в «ЛНР», в мае она участвовала в боях за Северодонецк. И один из бойцов получил высшую награду: стало известно о присвоении звания «Герои России» посмертно погибшему 21 мая гвардии капитану Адаму Хамхоеву — племяннику замминистра обороны Юнус-бека Евкурова. Случай Хамхоева – одно из немногих публичных награждений бойца 31-ой ОДШБ.

«Начальство в бригаде всегда плохо относилось к ребятам и к их женам. Почти ничего не сообщалась о погибших и раненных. После боев за Гостомель десантникам дали непродолжительный отпуск в Белгородской области. Никто не успел толком отдохнуть и прийти в себя, — рассказывает один из собеседников издания.

В «ЛНР» бригада понесла большие потери. По подсчетам «Медиазоны», на 1 июня в бригаде погибло 52 человека. По данным одного из наших источников, потери на сто человек больше, свыше 400 десантников ранены.

В одной из рот, от которой осталось живыми и не ранеными 25 человек, по меньшей мере 10 военных написали заявление на увольнение, но их не подписывают, говорит собеседник издания. Делают это и многие другие их сослуживцы, вернувшиеся из Донбасса.

«Командование отказников уговаривает, запугивает, называет предателями Родины, говорит им, что если вы напишите рапорт, то это, естественно, уголовное дело. Но военные считают, что они обычные наемные работники. Война не объявлена, идет спецоперация. Почему они не могут уволиться? Жены ищут способы, как вывезти своих мужей», — продолжает собеседник.

Украинская военная разведка выкладывала перехват разговора военнослужащего со своей женой. В нем он сообщает, что один из командиров 31-ой бригады, полковник Матьковский сдал в плен 76 своих же сослуживцев.

Еще одна причина массового желания уволиться – низкие выплаты. Боевые у солдатского и сержантского состава редко превышают 100-150 тысяч российских рублей в месяц. Хотя в растиражированной рекламе Минобороны РФ, которая есть, в том числе в Ульяновске, суммы для контрактников называются от 220 тысяч российских рублей.

«Многие в бригаде плохо говорят про командиров. Что их отправляли туда, где были ВСУшники. Не понимают, почему они с таким трудом и потерями брали объекты, а потом им приказывали их оставлять», – рассказал источник издания.

Начальство уговаривает вернуться в строй даже раненых, включая инвалидов. Им, правда, обещают, что они останутся в тылу. Соглашаются, по словам нашего собеседника, в основном, предпенсионеры и молодые, объясняя, что на гражданке никому не нужны. Трудности с увольнением испытывают и те, у кого заканчивается срок действия контракта.

Случаи массовых увольнений из-за войны в Украине в российской армии не единичны. В марте 300 дагестанских военнослужащих из в/ч 63354 самовольно уехали из Украины. В апреле редактор издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев сообщил об 11 отказниках-росгвардейцах из Хакасии. В июле на территории 205-ой отдельной мотострелковой казачьей бригады в Буденновске появилась доска позора с портретами и именами военнослужащих части, отказавшихся участвовать в спецоперации.

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