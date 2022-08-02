Белорусы заметили в магазинах сок в странной упаковке 9 2.08.2022, 11:29

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Производители объяснили, в чем дело.

Последнее время белорусы стали замечать странные упаковки соков на полках в магазинах. Поэтому у многих закономерно возник вопрос, а не подделка ли это? Оказывается, так надо. В компаниях-производителях объяснили, что происходит.

Раньше упаковки полностью цветными, яркими, с разными рисунками. Теперь дизайн остается, в основном, только на лицевой части, и то иногда в упрощенном варианте. Задняя же сторона стала белой.

«Буквально вчера покупал сок. Один в желто-серой упаковке, другой — без части печати», «А это точно сок, не подделка? Как будто забыли допечатать упаковку», «Одна сторона полностью белая, такого не было», — сообщали покупатели, пишет Onliner.

Дело в том, что на российском заводе Tetra Pak под Москвой уже в мае начались проблемы. Из-за санкций усложнились поставки сырья и расходников, в том числе картона, красок и специальных лаков.

Одним из первых об этом сообщил российский производитель сока «Сады Придонья», который поставляют и на белорусский рынок.

«Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки», — заявили в компании.

То же самой произошло с упаковками соков «Сандора» и «Садочок» произошло то же самое. Вместо ярких синих и зеленых цветов — голый сероватый картон.

«Это изменение коснулось производителей продукции, которые закупают упаковку Tetra Pak у поставщика, зарегистрированного в Российской Федерации. Предприятие не владеет информацией о возобновлении поставок упаковки в полноцветном дизайне. Качество продукции остается таким же высоким, как и ранее», — сообщили изданию в компании-поставщике «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь».

«Побелели» и упаковки напитков «Добрый», Joy, «Сочный».

А и так минималистичный Rich стал, вместо белого, серым.

Тем временем в компании «Оазис Груп» считают, что эта ситуация временная. «В течение ближайших месяцев ее удастся решить и мы вернемся к прежней упаковке», — заявили там.

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