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У белорусов обесцениваются долги по кредитам

  • 2.08.2022, 11:37
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У белорусов обесцениваются долги по кредитам

На 1 июля задолженность перед банками превысила 16 миллиардов рублей.

В 2022 году обязательства по кредитам физлиц прирастают только в номинале. В реальном выражении белорусы фиксируют снижение долга.

На 1 июля задолженность физлиц по банковским кредитам (без банков в стадии ликвидации) составила 16,314 млрд BYN в эквиваленте, пишут banki24.by.

Эта сумма ниже максимума обязательств, который отмечался 1 января (16,470 млрд BYN).

На отчетную дату 99,9% от общего долга было номинировано в белорусских рублях. Уже более 10 лет физлица (кроме ИП) могут кредитоваться только в BYN-рублях. Этим объясняется низкий вес валютных обязательств в кредитной задолженности. Да и эта доля валюты имеет тенденцию к обнулению.

По сравнению с 1 июля 2021-го размер задолженности физлиц по кредитам вырос на 3,3%. Однако потребительская инфляция в Беларуси за июнь относительно июня-2021 составила 17,6%, за полугодие к полугодию 2021-го — 14,6%.

В любом случае объем обязательств физлиц обесценился в реальном выражении. Две основных разновидности кредитов населению в белорусской статистике — это кредиты на потребительские нужды и кредиты на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (жилищные кредиты).

Потребительские кредиты обычно имеют меньший период до погашения, чем жилищные. Поэтому на отчетную дату они были целиком номинированы в BYN-рублях. У более «длинных» жилищных кредитов еще есть валютная компонента (6,7 млн USD в эквиваленте на отчетную дату).

На 1 июля 2022-го задолженность физлиц по потребкредитам составила 4,785 млрд BYN. Сравните: на 1 января 2022-го она была равна 5,242 млрд BYN, а на 1 июля 2021-го — 5,241 млрд BYN.

Справочно: локальный максимум задолженности по кредитам на потребительские нужды отмечался на 1 сентября 2020 года и составил 5,884 млрд BYN. Снижение задолженности как правило указывает, что банки выдают новые кредиты на меньшие деньги, чем пользователи кредитов выплачивают по ранее открытым линиям.

На 1 июля 2022 года объем задолженности по жилищным кредитам составил 11,353 млрд BYN и это новый максимум обязательств физлиц. На 1 января 2022 года физлица были должны банкам 11,041 млрд BYN, на 1 июля 2021 года — 10,355 млрд BYN.

Рост обязательств физлиц по жилищным кредитам за скользящий год (12 месяцев) составил 9,6% в номинале. Показатели потребительской инфляции приведены выше, а рост цен в строительстве за июнь к июню составил 14,1%, за 6 месяцев к 6 месяцам — 15,7%. Как следствие, в сопоставимых ценах задолженность в данном сегменте также уменьшилась.

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