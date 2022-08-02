«Появился шанс взорвать Путина»12
- 2.08.2022, 11:39
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У Империи Зла отсутствует обратная связь.
Известный российский блогер Дмитрий Чернышев рассказал о том, почему никто не хочет воспользоваться шансом избавить мир от диктатора.
— Почему Путин еще жив, несмотря на то, что его авантюры обошлись миру в десятки тысяч погибших, миллионы беженцев и триллионы долларов убытков, — задается вопросам Дмитрий Чернышев. — Выскажу свою точку зрения.
Представьте, что вы воюете с Империей Зла, которой руководит очень недалекий диктатор, расставивший на все посты своих руководителей не по принципу их эффективности, а исключительно по личной преданности. На каждого из них есть по чемодану компромата, каждый ворует из бюджета миллиардами.
У Империи Зла отсутствует обратная связь, нет тормозов и заднего хода. Все, что умеет диктатор — закручивать гайки и давить на газ. Экономика империи крайне неэффективна и все важнейшие решения принимаются одним человеком — мнительным, трусливым, бездарным и очень ограниченным.
И вот у вас появился шанс взорвать этого диктатора. Воспользуетесь ли вы этим шансом? Думаю, что нет.
Войны это не остановит, а вот к серьезным реформам в Империи Зла может привести.
Если преемник проведет реформы в экономике, заменит холуев профессионалами, сократит коррупцию и воровство, то Империя Зла станет только сильнее. А вам это надо?
Говорят, что в середине войны у английских спецслужб появилась реальная возможность устранить Гитлера. Но от нее отказались, так как решили, что это сделает нацистскую Германию только сильнее — решения начнут принимать профессионалы. А это может продлить войну еще на несколько лет.