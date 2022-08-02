Cаудовская Аравия поможет Западу ввести нефтяное эмбарго против России 5 2.08.2022, 11:59

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Нефтяной экспорт саудитов вырос на 14% и приблизился к рекордному в истории.

Саудовская Аравия резко увеличила поставки нефти на мировой рынок после того, как чиновники администрации США попросили королевство о дополнительных баррелях, чтобы сгладить энергокризис и помочь заменить поставки из России, передает Finanz.

В июле государственная нефтяная компания Saudi Aramcо продавала за рубеж 7,5 млн баррелей в день, подсчитал Bloomberg на основании данных по танкерным перевозкам.

По сравнению с июнем саудовский нефтяной экспорт вырос на 14% и приблизился к рекордному в истории. Больше баррелей Suadi Aramсо продавала лишь весной 2020 года, когда наследный принц Мохаммед бен Сальман «повернул краны» на месторождениях-гигантах, чтобы наказать Владимира Путина за попытку выйти из сделки ОПЕК+.

Как и два года назад, саудовская нефть хлынула на ключевые для России рынки. Ее поставки в Китай в июле достигли 1,65 млн баррелей в день и почти вдвое превысили российские, которые, напротив, в течение месяца сократились на 25% - с 1,07 до 0,81 млн баррелей в день.

В Индию - второе ключевое направление российского экспорта в эпоху санкций - Саудовская Аравия продавала 1 млн баррелей в день (против 0,74 млн у российских нефтяников).

Одновременно Saudi Aramco направила дополнительные потоки в Европу, заменяя российские поставки, которые попали под эмбарго в рамках шестого пакета санкций и к концу года должны быть запрещены полностью. По трубопроводу SuMed, дублирующему Суэцкий канал, в европейские страны было прокачано 1,2 млн баррелей в сутки - на 90% больше, чем до начала российского вторжения в Украину.

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