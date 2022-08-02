Спортсменов из Беларуси отстранили от соревнований по гимнастике 3 2.08.2022, 12:37

2,198

Им запретили выступать даже под нейтральным флагом.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Гимнастам двух стран запретили выступать даже под нейтральным флагом.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"По просьбе Украинской федерации гимнастики Международная федерация гимнастики (FIG) также ввела санкции против представителей стран-агрессоров.

Украинская федерация гимнастики готовится к конгрессу FIG осенью, подала кандидатуры и будет участвовать в выборах в Европейский гимнастический союз.

Наша позиция неизменна - Россия и Беларусь должны быть изолированы от спорта, пока идет война, наши территории оккупированы, а города страдают от российских ракет. Я благодарю международных партнеров, которые поддерживают Украину и наши требования", - написал Гутцайт в Фейсбуке.

По словам Гутцайта, санкциями Международной федерации гимнастики определено, что:

российским и белорусским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях как под национальными, так и под нейтральными флагами;

РФ и РБ лишили права проводить официальные международные соревнования на их территориях;

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) запретил участие в соревнованиях представителям стран-агрессоров. Кроме того, отстранил их от официальных должностей в организации. FIG этого до сих пор не сделала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».