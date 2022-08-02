Белорусов ждет новый налог: кому и как его платить 2 2.08.2022, 12:43

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Режим ищет новые способы заработать.

С 1 января 2023-го в Беларуси вводится налог на профессиональный доход для самозанятых. О том, кто должен будет уплачивать этот налог и каким образом, читайте в материале Myfin.by.

Что за налог?

Налог на профессиональный доход для самозанятых – это новый налог для тех, кто не ведет предпринимательскую деятельность, но занимается другой деятельностью, приносящей доход. Напомним также, что с января 2022-го года большинство индивидуальных предпринимателей не могут применять упрощенную систему налогообложения (УСН). В качестве альтернативы для тех, кто раньше платил УСН как ИП и создан "Налог на профессиональный доход". Как объясняют власти, ключевой особенностью данного налога является то, что он будет включать обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения страны и тем самым формировать будущие пенсионные права плательщиков налога на профессиональных доход.

Кто будет платить налог?

Самозанятых можно разделить на три категории: плательщики, которые уплачивают сбор за агроэкотуризм, ремесленники и граждане, уплачивающие единый налог. Каждый из них вправе иметь иное (основное) место работы. В таком случае, как и прежде, у гражданина будет удерживаться подоходный налог. Если плательщик планирует осуществлять деятельность в качестве самозанятого, то ему необходимо будет выбрать соответствующий налоговый режим.

Как его платить?

С 1 января 2023 года информацию о налоге на профессиональный доход надо будет предоставлять в приложении Министерства по налогам и сборам «Налог на профессиональный доход». Пока приложение находится в стадии разработки, однако в МНС заверяют, что приложение уже в высокой степени готовности, идет его опытная эксплуатация. Плательщику надо будет зарегистрироваться, а все взаимодействие с налоговой службой и исполнение налоговых обязательств будет происходить внутри мобильного приложения.

Налог будет исчисляться исходя из полученного дохода, размер которого укажет сам плательщик. Минимальные размеры устанавливаться не будут. «Мы исходим из принципа добросовестности налогоплательщика. Но плательщики должны понимать, что налоговая служба – это в первую очередь фискальный орган, и контроль за этой категорией плательщиков все же будет», – отметили в Министерстве по налогам и сборам.

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