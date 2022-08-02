Каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли 16 2.08.2022, 12:46

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иллюстрационное Фото: nasa

Опубликованы результаты опроса о научных ошибках жителей РФ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса о научных ошибках россиян.

Так, каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п. п.

В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%).

Высказывание о радиации вызвало меньше трудностей. С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились только 7%. Это в 2 раза меньше, чем 15 лет назад (2007 г. — 14%).

В то, что первобытные люди могли гулять рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21%), в 2007 г. таких была треть (30%).

Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. С мнением, что продукты с ГМО могут вызвать рак, согласились 44% россиян (-23 п. п. до 2014 г.). По мнению 32% опрошенных, генномодифицированные продукты смогут побороть голод на земле (-6 п. п. к 2014 г.).

Вместе с тем, сообщает ВЦИОМ, общий уровень научной грамотности населения постепенно растет. Исследование показало, что невысокий уровень научной грамотности имеют 21% россиян, средний уровень — 44%, высокий уровень — 35%. В большей степени на научную грамотность влияют образование, медиапотребление, возраст, размер населенного пункта, что логично и вполне объяснимо.

Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст (60+); активный просмотр телевизора (43%); проживание в деревне (32%); образование на уровне среднем и более низком (31—55%).

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