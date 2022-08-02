«Китайцы делают так, что лучше самому переделать» 3 2.08.2022, 12:59

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Какие электромотоциклы можно найти на вторичном рынке в Беларуси.

Недавно журналисты av.by рассказывали про Александра и его опыт владения мотоциклом на электротяге.

Цены на подобный транспорт кусаются, поэтому мы решили проверить: возможно ли купить электробайк, имея бюджет до 5 000 долларов? Делимся в материале, к каким выводам пришли.

Мотоциклы выбираем среди подержанных экземпляров: бэушный априори дешевле, а в условиях ограниченного бюджета каждая копейка на счету. Ассортимент данной техники в Беларуси сейчас скудный, но это пока что. Впрочем, на «вторичке» все-таки нашлась заветная пятерка кандидатов.

«Кислотные батареи долго не выхаживают — потому и цена такая»

Первым наше внимание привлек электрический Kawasaki Ninja за $3 000. На одометре — две тысячи километров. При небольшом пробеге и возрасте годовалый спортбайк успели «перебрать до вилки» — видимо, было что улучшать? Узнаем у владельца.

— По раме пока проблем нет, но раз она китайская, лучше за ней следить. Основная слабость — намотка, поэтому байк пришлось перебрать, — рассказывает продавец. — На пропитку лаком статора мотор-колеса ушло несколько дней. Это не покрытие, а пропитка насквозь с обеих сторон! Суппорты хорошие, коррозии на них нет. Колодки и резина новые. Амортизаторы перебирал с заменой масла.

— Запас хода небольшой, и во всем виноваты «кислотники», пускай и гелевые. Аккумуляторам уже третий год, потому у них ресурс подходит к концу. Это лето они еще переживут, а до следующего вряд ли дотянут. емкости хватает на 100 километров максимум. Смотря для каких целей мотоцикл нужен: к примеру, я на горке живу, поэтому с нее могу спускаться без растраты запаса хода. Заряжается батарея от переходника на 3 А за четыре-пять часов до максимума. Продаю не потому, что не нравится, а потому, что собираюсь пересесть на «электричку» с крышей над головой — Nissan Leaf, — с усмешкой добавляет мужчина. — Права для такой техники не нужны: она пока не узаконена. Насколько я знаю, в ГАИ работают над этим.

«Китайцы делают так, что лучше самому переделать»

За 3 400 долларов в каталоге обнаруживается белый спортбайк, выпущенный два года назад. Его электродвигатель не такой мощный, как у прочих из нашей подборки, — всего 2 000 Вт, а вот пробег значительно солиднее — 4 200 км.

Судя по объявлению, электромотоцикл безымянный: продавец не указал принадлежность к конкретному бренду и не обозначил наименование модели. Для данного сегмента это нормальная ситуация, ведь большая часть «зеленых» байков производится в Китае, а внешне стилизуется под популярные бренды вроде BMW, Kawasaki или Ducati.

— А вы по какому мотоциклу звоните? — уточняет по телефону продавец, добавляя: — Белый уже забрали, но у меня в продаже есть еще один за $5 000.

Выяснилось, что предложенный мужчиной запасной вариант также оказался в нашем изначальном списке.

— В мотоцикле к данному моменту заменено и перебрано буквально все. Китайцы делают так, что лучше самому переделать. Свинцовые аккумуляторы заменили на один литийионный, поэтому проехать байк может более 200 км, а скорость набирает выше 120 км/ч. Также там установлен новый сабвуфер, — рассказывает владелец. — Вы, конечно, можете купить свежий экземпляр, но его придется перебирать заново уже самому. И обойдется это вам дороже, так как запчасти сейчас подросли в цене. Кстати, оранжевый гораздо надежнее белого, который уже продан.

— Регистрации и в/у для управления электробайком пока не нужно, — утверждает продавец. — Как правило, об удостоверении спрашивают те, кто уже лишен прав. На данный момент это лазейка в нашем законодательстве, и она работает. У нас один покупатель делал запрос в МВД — ему ответили, что не надо прав и регистрации. При мощности до 4 кВт действуют такие же требования, как и для моторной лодки.

Завершая разговор, мужчина отметил: на полную зарядку электробайка потребуется около восьми часов. Торга за мотоцикл он не предполагает, мол, и так отдает себе в убыток с учетом всех доработок.

«12 свинцовых батарей заменили на одну литийионную»

До продавца электромотоцикла с эмблемой BMW, гордо красующейся на корпусе «железного коня», дозвониться не удалось. Однако самую важную информацию владелец оставил в описании. Данное транспортное средство имеет мощность в 3 киловатта, а пробег трехлетнего экземпляра — чуть больше 1 100 км. Цена — $3 599.

— Производилась замена старых свинцовых батарей: 12 штук — на одну новую литийионную. А это минус 60 кг веса, — указал продавец. — Сам мотоцикл весит 115 кг и разгоняется до 100 км/ч. Запаса хода хватает на 50 км, но есть возможность доставить еще батареи. В ГАИ регистрация не нужна.

В объявлении продавец приложил фото тех самых двенадцати китайских аккумуляторов, которые были заменены.

«Мотор на 5 киловатт»

Завершить нашу подборку суждено электрическому эндуро производителя Tinbot. За годовалый внедорожник просят 4 500 долларов. Сумма немаленькая, однако продавец уточняет, что в комплекте к байку идет ОТТС для последующей постановки техники на учет в ГАИ. Неплохо! А чем еще хороша модель?

— Здесь центральный мотор на 5 киловатт. Полного заряда аккумулятора хватает на 100 километров, а подпитка производится от обычной розетки — по времени занимает 3—3,5 часа. Сама АКБ съемная, поэтому ее можно отдельно заряжать. Максимальная скорость у мотоцикла — около 100 км/ч, — перечисляет владелец. — У нас таких два, и мы на них только по бездорожью и катаемся. На асфальте на нем почти никогда не ездил. Мощность такая же, как у эндуро с мотором на 200 «кубиков». Tinbot неплохо едет по беспутице, хотя бензиновому аналогу он проиграет при движении по горкам. Единственный нюанс — ему нельзя по бревнам кататься.

— Мотоцикл по размерам большой и высокий, но, несмотря на это, центр тяжести у него находится низко. Подвеска регулируемая, поэтому можно подкрутить в зависимости от предпочтений водителя. Ямы байк проходит достаточно легко и плавно. По-хорошему в Беларуси нужно ставить на учет все, что ездит по дорогам общего пользования. У нас для этого мотоцикла пройдена сертификация, то есть будущий владелец спокойно сможет поставить его на учет в ГАИ.

Как отметил продавец, цена на данный экземпляр указана ниже себестоимости, поэтому о большом торге покупателю мечтать не приходится. При этом мужчина подсказал, где можно опробовать электробайк, а также не только устроить тест-драйв электрического транспорта, но и научиться на нем ездить.

Как мы выяснили, до $5 000 купить электромотоцикл вполне реально, однако большого выбора сегмент пока не предлагает. Стоимость вариантов без пробега начинается уже от 6 300—7 500 долларов. Сами владельцы хором утверждают, что для управления подобной техникой водительские права и постановка байка на учет не требуются. В этом мы сильно сомневаемся: некоторые экземпляры способны разогнаться свыше 100 км/ч! На наш запрос в ГАИ ответа пока не поступило, однако сразу после получения пояснений мы опубликуем материал.

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