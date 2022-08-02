Александр Невзоров рассказал о будущем России 2 2.08.2022, 12:58

3,094

Мир будет жить дальше, а вот будущее РФ под вопросом.

Российский публицист Александр Невзоров 1 августа на своей странице в Instagram опубликовал видео публичного выступления депутата Госдумы России от КПРФ Анастасии Удальцовой с призывом перенести посольство США из Москвы.

В ролике Удальцова заявила, что посольство США, которое она назвала гадюшником, следует перенести "за 101-й километр", а также предложила поставить там деревянные бараки и туалеты на улице.

"Нет, огромный гнойный нарыв нацизма и маразма на том месте, где когда-то была Россия, уже не рассосется. Он слишком велик, слишком надут. Вероятно, лопнув, он забрызгает гноем весь мир. Но мир отмоется и будет жить дальше, в отличие от "отечества" этих свихнувшихся теток", – написал Невзоров.