«Взлом» жалкого чудовища 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

2.08.2022, 13:11

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Трансляция месседжей Кремля всегда ведет к одинаковому концу.

Что у Путина на уме, то у Медведева на языке. Так выглядит текущая ролевая игра двух выдыхающихся кремлевских "альфа-самцов". Если Путин рядится в тогу "деда нации" и уравновешенного, спокойного чиновника, то его б/у тандемовец исполняет партию эдакого рехнувшегося страшилища, посредством которого на вентилятор набрасывается известная субстанция. Именно этой коричневой массой Медведев наполнен изнутри и щедро поливает ею окружающих. Притом учитывая неясное положение ДАМа в существующей вертикали, все больше людей воспринимает медведевские зловония, как недостойные для гослица.

Возьмем хотя бы Путина. "Заботливый" вождь робко пытается успокоить холопов и даже выступил по теме ядерного оружия. То, что со "спецоперацией" у него с первых дней затеи все паршиво – известная истина, а потому пропагандисты, оторванные от их зарубежных вилл, время от времени потрясают ядерной дубиной. Порой на апокалиптическую риторику даже обращают внимание, и возникает неловкость. Самому Путину приходится исправлять ситуацию. Вот 1 августа он вдруг заявил: «Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества». Подобное заверение прозвучало после выступления генсека ООН Гуттереша о самом серьезном уровне напряженности в жизни нашего поколения, когда ядерная угроза достигла пика с момента окончания холодной войны.

Однако миролюбивые потуги Путина трактуют превратно. В народе даже призывают подыскивать бункеры, ведь часто завравшегося кремлевца нужно понимать от противного. Большой взнос в размывание репутации Путина делают его же холуи. Как раз Медведев выполняет здесь особую роль. Хотя фактически он никто, но должность замглавы Совбеза создает вокруг его мыслишек ажиотаж.

Пигмей даже лелеет слабую надежду стать путинским преемником в 2024 г. или ранее. Ну не может бедолага смириться: нельзя войти в одну реку дважды. От этого его адски плющит.

Медведевский имидж российского фашиста нарочито раздувают, чтобы окончательно его маргинализировать и повесить на него путинские ошибки в будущем. Так сказать, использовать амбициозного лузера втемную. Внимание привлекает последний пост пешки в VK, в котором она превозносит себя как победителя над Грузией в событиях "войны 08.08.08".

Если на прошлой неделе тератологическая шушера "расчленяла" Украину, то теперь ДАМ угрожает всем соседям. После "захвата" Украины РФ "пойдет в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которая, как известно, нигде не заканчивается". Главные мишени: "искусственное государство Казахстан", "созданная Российской империей Грузия", Молдова, с которой будут воевать после захвата Одессы через "ПМР". Медведев предлагает повернуть ход истории вспять и отменить парад суверенитетов 1990-1991 годов.

Особенно больно слизняк бьет по Казахстану. Всю местную элиту он вообще за управленцев не считает и заявляет: "пока туда не придут русские, порядка не будет". Одно дело, когда такое вываливают из своих пастей упоротые уроды Симоньян–Кеосаян, но второсортный совбезовец ведь должен хоть как-то отвечать за слова. Его риторика последних месяцев уже нанесла России огромный ущерб и ведет к потере остатков влияния по всем азимутам.

В Астане хорошо помнят, что подобные ирредентистские заявления делались Москвой перед вторжением в Украину. Выходит, Казахстан следующий в списке агрессора. Сорвавшийся с цепи Медведев тому подтверждение.

Осознав масштабы кризиса, советники пугала через 10 часов после появления поста заявили о "взломе" его страницы в VK хакерами. Но доверия запоздалое отползание не вызвало ни у кого. Трансляция месседжей "русского мира" всегда ведет к одинаково печальному концу.

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