Россияне после отступления из Украины продают в Беларуси оружие? 9 2.08.2022, 13:28

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Странные объявления появились в Гомеле и Мозыре.

На одном из сайтов объявлений появились предложения о продаже игрушечных автоматов АК по недетской цене в 450 долларов. В комментариях автор объявлений указывает, что автоматы боевые и стреляют пулями калибра 7,62. «Флагшток» постарался понять, это шутка или правда.

Сейчас на одном из белорусских сайтов бесплатных объявлений размещено три предложения о продаже в Гомеле и Мозыре игрушечных автоматов АК «на пульках». В качестве иллюстраций использованы фото дешевых пластиковых игрушек из Китая. Цена на игрушки составляет от 50 до 60 рублей, однако в описании указаны другие цены: от 1100 до 1200 рублей (415–450 долларов).

На эту странность обратили внимание несколько пользователей сайта и задали вопрос про «игрушки». Автор объявлений сообщил, что продает настоящие автоматы, что оружие вывезено из Украины в мае этого года и номера автоматов по базам «чистые». Что автомат стреляет очередями и одиночными, а в скобках указан год выпуска автоматов (1983, 1984, 1986).

Переписка под объявлениями

В качестве телефона для связи автор объявлений указал номер с несуществующим кодом мобильного оператора, однако охотно отвечал на уточняющие вопросы.

Стоит пояснить, что данный сервис объявлений не требует при регистрации реального номера телефона и позволяет обратиться к владельцу товара по электронной почте при помощи личного или публичного сообщения после регистрации.

Автор объявлений указал, что зовут его Роман, однако в поле для имени продавца значится Марк Горностай. На просьбу журналистов переслать фото реальных автоматов, продавец ответил отказом: «мы работаем только на этом сайте». Сейчас переписка под объявлениями удалена автором, сами объявления по-прежнему доступны.

Реальная ли это торговля оружием?

С одной стороны, это может быть фальсификацией с целью обратить внимание органов МВД Беларуси на действия российского военного контингента, размещенного на территории Беларуси.

С другой стороны, нельзя исключать, что таким образом действительно происходит торговля оружием: при отступлении с севера Украины российские войска вывозили не только украинские автомобили и бытовую технику. Однако объяснить, почему предполагаемые торговцы оружием обратились к потенциально уязвимому малоизвестному сервису объявлений, тяжело. Также остается непонятным возможный алгоритм оплаты и передачи оружия.

Еще в апреле–мае 2022 года читатели издания сообщали, что российские военные во время отступления из Украины пытаются продавать оружие в Мозырском и Наровлянском районах — якобы о таких случаях граждане слышали от знакомых. Но подтвердить данную информацию журналисты не смогли.

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