Визит Нэнси Пелоси: в небе возле Тайваня работают самолеты наблюдения США 2.08.2022, 13:32

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В Китае заявили о намерении перехватить борт.

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на самолете покинула столицу Малайзии Куала-Лумпур. Ее визит ожидают в Тайване.

По информации отслеживающего полеты Flightradar24, за самолетом Пелоси наблюдают 263 тысячи человек со всего мира. Такие данные трекер демонстрировал по состоянию на 12:30 2 августа.

Однако издание Reuters отметило, что пока нет проверенной информации, находится ли Пелоси и ее делегация на борту самолета.

Причина внимания к самолету

Пелоси 30 июля отправилась с визитом в Азию. В официальном плане спикера отметили, что она посетит Малайзию, Южную Корею, Сингапур и Японию. Однако впоследствии появилась информация о еще одной стране – Тайване.

В СМИ сообщали, что Пелоси прибудет в Тайвань поздно вечером 2 августа. На следующий день она побывает в парламенте и встретится с президентом Цай Инвэнь. Однако эксперты считают, что визит может быть неофициальным и не выйдет за пределы аэропорта.

Угрозы Китая

Пекин резко отреагировал на новости о визите Пелоси. Ранее власти Китая заявляли о намерении "вернуть" себе Тайвань любым способом.

В Китае угрожали сбить самолет с Пелоси. Они объявили военные учения.

В небе возле Тайваня работают самолеты наблюдения США.

Обновлено

Ситуация вокруг возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань продолжает обостряться.

В Пекине уже угрожают вытеснить ее борт, если он попытается залететь в Тайбэй.

Об этом сообщает (Global Times https://www.globaltimes.cn/page/202208/1271966.shtml).

Эксперты подчеркивают, что Народно-освободительная армия Китая готова приложить все усилия, чтобы визит Пелоси на Тайвань не удалось реализовать. Для этого Минобороны страны готово даже перехватить ее самолет.

В этом убежден китайский военный эксперт Су Чжунпин. Он отметил, что страна работает над возможной необходимостью вытеснять врагов через Тайваньский пролив. Более того, в Пекине готовы к военным конфликтам, которые могут возникнуть вследствие вмешательства как США, так и Японии.

Фу Цяньшао, еще один китайский эксперт по военной авиации, поделился очередным замечанием. Он подчеркнул, что военные самолеты Китая имеют возможность регулярно проводить патрулирование вблизи острова Тайвань. Кроме того, военных мощностей у страны гораздо больше, чем было раньше. И говорится как о регулярном войске, так и флоте и авиации.

"Если самолет Пелоси войдет в зону наших учений, нам придется принять меры для катапультирования, перехвата, сопровождения и отправки радиопредупреждения… Если Пелоси добьется своего, наши военные самолеты могут стрелять снарядами по диагонали впереди самолета Пелоси для дополнительного предупреждения", – сказал Фу.

Он также добавил, что в "первой цепочке островов" преимущество китайского войска значительно больше, чем у тех же вооруженных сил США, чьи самолеты наблюдения уже работают возле Тайваня. А это значит, что американское военное сопровождение не сможет обеспечить безопасность Пелоси в случае настоящей угрозы.

Напомним, что накануне Министерство обороны Тайваня усилило уровень боевой готовности. Это решение временное, а ввели его с утра 2 августа по полдень 4 августа. В промежутке этих дней Нэнси Пелоси должна была бы посетить государство с визитом.

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