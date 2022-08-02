«Хочу оставить деньги на случай военных действий» 1 2.08.2022, 13:40

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Что думают жители белорусских регионов об отдыхе этим летом.

Говорят, лето – эта маленькая жизнь. Журналисты «Брестской газеты» поспрашивали у брестчан, как у них в этом году обстоят дела с летним отдыхом.

Как отмечают собеседники, в нынешних реалиях съездить на морской курорт, да и просто за границу – тот еще квест. Мало того, что цены на путевки взлетели до заоблачных высот, так еще и открыть заветный Шенген стало тяжелее, чем решить интегральное уравнение.

Валерию повезло: его «муза из Евросоюза» – Карта поляка, с помощью которой ему удалось открыть польскую национальную визу. Она и стала тем самым пропуском на «загнивающий Запад».

«Визу я открыл не без сложностей, но все-таки открыл, – признается Валерий. – А через пару недель отправился в путешествие по Европе. Благо, у меня там живут друзья, которые ждали меня еще со времен коронавируса. До этого, как и большинство белорусов, сидел дома. Кстати, заметил, что нынче фраза «В гостях хорошо, а дома лучше» не работает. Как только пересек польско-белорусскую границу, так сразу повеяло унынием и тоской. Теперь я отчетливо понимаю, что такое «Железный занавес».

Елена за этим самым «занавесом» находится больше двух лет. Визы нет, да и ресурсов, чтобы съездить на море тоже.

«В Бресте все очень подорожало. Коммуналка, продукты… да все! – говорит Елена. – Какое уж тут море. Я в этом году только по Беларуси катаюсь. В принципе лучше, чем никуда не выезжать и в Бресте сидеть. С друзьями только на выходных ездим посмотреть всякие заброшенные места: костелы, усадьбы. Путешествие на один день. Отдых типа санатория на озере в лесу на неделю не рассматриваем. Остальные знакомые либо дома, либо уезжают в Польшу или Литву на работу».

Светлана признается, что последний раз была в отпуске 4 года назад. Это было свадебное путешествие, а потом родился ребенок и было не до поездок. Ну, а затем в планы вмешался коронавирус.

«На самом деле хочется оставить денег на случай военных действий, чтобы было с чем уезжать, – грустно говорит молодая мама. – Я серьезно этого как будто жду и боюсь. Хотя вот моя знакомая постоянно куда-то ездить. Даже в таких условиях».

А вот Дмитрий со своей женой был в отпуске совсем недавно. В марте они вдвоем слетали на Шри-Ланку. Уж очень давно пара никуда не ездила, поэтому, несмотря на довольно тревожные обстоятельства, все-таки решили не отказывать себе в долгожданном отпуске.

«Долгая была дорога. Сначала из Бреста в Минск ехали на поезде, потом из Минска в Стамбул, а оттуда в Коломбо. Я помню, уже тогда начинали отменять рейсы в Турцию. И тем не менее, смотрю многие сейчас путешествуют. И я этому удивляюсь, – признается молодой человек. – Сейчас вообще что-либо планировать, делать, тем более лететь в другую страну страшно. Мы не решаемся. Да у нас и виз нет, поэтому лето проводим дома. Вываливать больше 1000 рублей, чтобы тебя «поставили» на очередь в визовый центр, я не готов».

По результатам опроса, проведённого в июне 2022 года аналитиками Picodi.com, 56% белорусов предпочитают проводить свой отпуск, отдыхая за границей. При этом 18% никогда не выезжали за пределы Беларуси. Причины просты: нет денег, не знают иностранного языка, испытывают сложности с организацией поездки за рубеж.

Для проведения отпуска в Беларуси респонденты чаще всего выбирали следующие направления: Минск (85%), Гомель (34%), Беловежская Пуща (27%) и Гродно (20%). 89% опрошенных предпочитают проводить свой отпуск у родственников в деревне или в другом городе.

Среди зарубежных мест для отдыха лидируют Россия, Польша и Турция.

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