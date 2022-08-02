В Беларуси создают банк данных авто: что появится в открытом доступе 3 2.08.2022, 13:56

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Стало известно о новых особенностях сервиса.

Национальный центр электронных услуг вскоре планирует запустить базу данных подержанных автомобилей, а также сервис для иностранных студентов – все они будут доступны в общегосударственной автоматизированной информационной системе.

Как сообщил директор Национального центра электронных услуг Роман Градусов, уже скоро на едином портале электронных услуг появятся новые возможности. В частности, через общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС) станет возможным получить набор данных о конкретном автомобиле: можно будет узнать историю техосмотров и получения разрешений на допуск к участию в дорожном движении, выяснить пробег машины, а также сведения о том, находится ли она в розыске.

Хронику отдельно взятой машины, которая будет начинаться с момента ее первой регистрации, сформируют с помощью данных из четырех различных информационных систем. Новая функция должна появиться до конца сентября нынешнего года.

А к 2023 году должен заработать новый сервис, предназначенный для иностранных абитуриентов и студентов из-за рубежа, которые учатся в белорусских вузах. Как предполагается, его появление облегчит для них прохождение определенных миграционных процедур, например, регистрации на территории Беларуси, а также упростит взаимодействие с администрацией университетов и различными органами.

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