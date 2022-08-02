Ермак: Ближайшие месяцы на украинском фронте будут решающими 9 2.08.2022, 14:03

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Андрей Ермак

Киев не пойдет на уступки.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак повторил тезис о том, что именно для России выгодно затягивание войны до зимы. Об этом сказал он в интервью японской телекомпании NHK.

"Если боевые действия в этой войне продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - отметил Ермак, объясняя, что ближайшие месяцы будут решающими на фронте.

По словам главы ОП, ВСУ усиливают контроль на юге. Их главной задачей остается освобождение всех территорий, которые там удалось оккупировать россиянам.

"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки в плане нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", - отметил Ермак, добавив, что США и страны Запада должны продолжить введение санкций против РФ, которая, к слову, продолжает использовать тему экспорта энергоносителей в качества инструментов для шантажа.

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