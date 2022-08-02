Полк Калиновского показал одно из последних видео с Иваном «Брестом» Марчуком

Полк Калиновского показал одно из последних видео с Иваном «Брестом» Марчуком1
- 2.08.2022, 14:10
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Кадры боевого задания белорусских добровольцев в Северодонецке от первого лица.
Полк имени Кастуся Калиновского показал одно из последних видео с командиром батальона «Волат» Иваном «Брестом» Марчуком.
«7-10 июня. Батальон «Волат» на боевой задаче. Съемка на экшн-камеру Василия «Атома» Грудовика.
26 июня «Брест» и «Атом» навсегда остались под Лисичанском, где благодаря героизму и самопожертвованию калиновцев было сорвано наступление российской танковой колонны», — сообщает пресс-служба полка.