Русские бросили 10 гранат: невероятная история боя воина Нацгвардии с захватчиками 2.08.2022, 14:21

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Украинец обратил в бегство группу вражеских солдат.

Боец Нацгвардии Николай (позывной "Ястреб") побывал в невероятном бою против целой группы русских оккупантов и сумел выжить. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице НГУ.

Николай рассказывает, что шел в разведку с побратимом. И вдруг они им наперерез вышла группа русских оккупантов. Путинцы начали кричать ‒ мол, сложите оружие. Напарник наклонился ‒ будто для того, чтобы выполнить вражеский приказ ‒ и в этот момент из укрытая выскочил Николай. И сразу открыл огонь. Тем самым дав возможность скрыться побратиму.

"Мне пришлось залечь под земляной насыпью рядом. Лежал и не знал, что с моими бойцами, что делает враг. Тем временем оккупанты забрасывали меня гранатами. Я насчитал около десятка взрывов гранат, видел, как некоторые из них разрывались в двух метрах. Это какое-то чудо, что меня не разорвало", – рассказывает Николай.

Сначала враг вел шквальный огонь по лесополосе, затем стрельба стихла. Позже выяснилось, что Николай ранил одного врага и ликвидировал другого. Россияне отступили, бросив часть оружия и вещи.

"Сегодня со мной все хорошо, родные рядом. Врачи говорят, что через пару месяцев я снова буду в строю. И обязательно вернусь, чтобы продолжить бить врага", – подытожил "Ястреб".

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