«Мама, я в раю»: истории белорусов, которые нашли работу не по диплому 3 2.08.2022, 14:26

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60% работодателей полагаются на опыт и компетенции сотрудников, а не на «корочки».

Илья поступил на политолога, но в итоге ушел в IT. Елена окончила медицинский с красным дипломом, чтобы через пять лет переобучиться на тестировщика. Вадим выдержал в логистике два месяца, а сейчас путешествует на круизном лайнере и работает там в казино. Как показывают практика и исследования, сегодня 60% работодателей полагаются на опыт и компетенции сотрудников, а не на диплом.

Журналисты onliner.by рассказали истории людей, которые прекрасно устроились по жизни без корочки, а также приводим мнение эксперта о высшем образовании, которое все же не стоит хоронить.

«Опыт в IT показывает, что хорошо можно устроиться вообще без диплома»

Илья Сугако, 35 лет, Минск

Поступил в колледж электроники после девяти классов, потом три с половиной года отработал на одном из минских заводов. Затем окончил экономический университет, после чего работал на телевидении и госслужбе. Переобучился на тестировщика, при устройстве на работу у него даже не спросили диплом. Два года в IT.

— На первом месте долго наблюдал, что происходит с заводом, как никто не спешит вытаскивать его из болота. Менялись руководство и формы собственности, становились красивее бордюры и газоны… Решил понять, почему так происходит, и по возможности изменить все в лучшую сторону. Месяц думал и решился поступать на политолога в экономический университет.

В университете мне было очень интересно. Предметы излагались профессионально, я окунулся в учебу с головой. Но запросов на политологов от организаций было очень мало, а выпускались они по всей стране. Никто особо не понимал, что это вообще за специальность. Засветился на одной учебной конференции и был замечен продюсером из «Белтелерадиокомпании». Мне предложили работать специалистом отдела маркетинга и программирования. Полгода поработал там, и меня перевели на госслужбу.

Осознание того, что уже хватит, появилось где-то через полгода. Ни у кого не было понимания, как заниматься сайтами и для чего. Приходилось работать и по двенадцать часов в день, и по шесть дней в неделю, а условия не менялись. Страх относительно того, что делать дальше, стал ощутимее, когда у меня появился второй ребенок. Зарплата была копеечная — до $500. Я был знаком со многими ребятами из нашей организации, которые ушли в IT и за полгода поднялись и по зарплате, и по условиям работы. Я решил: либо сейчас, либо никогда.

Прошел курсы по тестированию. Параллельно много учился самостоятельно. После множества собеседований наконец нашел работу и стал тестировщиком программного обеспечения.

Да, первое время у меня был синдром самозванца. Я не понимал, все ли делаю правильно. Месяца два ушло на адаптацию, и все наладилось.

Больше всего я доволен атмосферой в компании, поддержкой со стороны коллег в любой ситуации, лояльностью руководства. Приятным бонусом стала зарплата: уже через полгода после смены работы она выросла почти в два раза.

Сейчас с ужасом вспоминаю, как работал по двенадцать часов шесть дней в неделю. Понимаю, что никогда к этому не вернусь.

Людям, которые боятся решиться на перемены в карьере, я могу сказать, что никто не застрахован от ошибок. Благо сейчас можно опробовать любую специальность, не выходя из дома, посетив несколько бесплатных уроков любого курса на свой вкус. Для смены профессии сейчас необязательно иметь по несколько дипломов. Опыт в IT показывает, что можно хорошо устроиться вообще без диплома.

Сейчас другое время, сейчас не стыдно за год сменить несколько направлений. Люди поняли, что получат гораздо больше удовольствия, если будут заниматься тем, что им нравится.

«Что касается высшего образования, это что-то для успокоения души»

Вадим Кулак, 25 лет, Молодечно

В 2017 году отучился на логиста в экономическом университете. По специальности отработал два месяца, после чего устроился официантом на круизный лайнер. Сейчас работает дилером в казино на корабле и путешествует по миру. Считает, что неплохо устроился по жизни и без диплома.

— Специальность логиста раньше была очень популярной, поэтому я ее и выбрал. Период учебы запомнился мне временем веселья и тусовок, новых знакомств. Оказалось, учиться в университете не так уж и сложно. Тогда я был уверен, что буду работать по специальности и зарабатывать хорошие деньги. Но вышло по-другому.

Еще на третьем курсе я подрабатывал в кинотеатре, потом устроился в хороший отель. Мне очень нравилось общаться с людьми и помогать гостям. Воспринимал это не как работу, а как часть жизни. Плюс зарплата вместе с чаевыми выходила около 1500 рублей — для студента это хорошие деньги. Уже тогда закрались сомнения насчет логистики: подойдет ли мне серьезная работа в офисе, где ты постоянно сидишь на одном месте и решаешь какие-то проблемы?

Знакомая из отеля подсказала, что можно поработать на кораблях. За пять лет она накопила на квартиру и машину, много путешествовала. Я тоже загорелся этой идеей, но попасть на круизный лайнер было непросто. Собеседование проходило раз в год для людей из всех стран СНГ. До этой встречи у меня был еще год, и я успел поработать по специальности.

В логистическую компанию устроился через знакомых. Опыт довольно печальный. Мне попалась очень строгая и злая начальница, из-за которой многие увольнялись. Я продержался два месяца. С работы приходил выжатый как лимон, постоянно задерживался, потому что начальница отчитывала меня после работы. Друзья и близкие сказали, что из веселого парня я превратился в опустошенного и очень уставшего человека. Заработать там можно было максимум 900 рублей. Все это вместе взятое полностью оттолкнуло меня от работы по специальности. Я решил: в логистику больше не ногой.

После этого подрабатывал и ивент-менеджером, и на складе, чтобы было на что прожить. Дождался собеседования на лайнер, прошел его и поехал на первый контракт помощником официанта. Условия оказались, мягко говоря, так себе. Работал без выходных по двенадцать часов в день восемь месяцев подряд, получал около $1000. Но это перекрывалось одним большим плюсом: ты экономишь деньги и путешествуешь. Тогда я побывал в Доминикане, Майами, на Карибских островах. Это просто неописуемо!

Через год я отучился в литовской школе казино и вернулся на лайнер уже дилером. И вот тут началась сладкая жизнь. Казино на корабле не может быть открыто в порту. Чаще всего мы работаем по четыре-пять часов в день или вообще не работаем. Я высыпаюсь, кушаю в зоне для гостей, гуляю, путешествую. У нашего департамента есть привилегия: мы можем бесплатно посещать представления, концерты и экскурсии для гостей. Зарплата — от $2 тыс., и это на стартовой позиции.

Помню, первое время звонил родителям и говорил: «Мама, папа, я не думал, что можно так жить, как в раю». В этой работе я себя нашел. Карты, фишки, казино — это все мое. Гости — прекрасные люди. Если на земле люди приходят в казино, чтобы выиграть, то на кораблях — чтобы немного развлечься. Как по мне, это идеальная работа. Почему так не делают все?

Я бы порекомендовал людям не бояться пробовать новое, найти такое занятие, с которым и выходные не нужны. В отпуске я скучаю по своей работе. Возможно, звучит ненормально, но как есть. Всех денег в мире не заработаешь, а вот стресс от нелюбимой работы быстро угробит здоровье и желание к полноте жизни.

Что касается высшего образования, это что-то для успокоения души. Наверное, если бы у меня не было диплома, я бы напрягался, ведь все вокруг окончили университет, а я нет. Это такая страховка. Возможно, я ей еще когда-нибудь воспользуюсь. Плюс университет — это золотое время, о котором я буду рассказывать своим детям.

«Родители до последнего не верили, что вот так, без диплома, можно сменить профессию»

Елена Васильева, 33 года, Минск

В 2012 году окончила Белорусский государственный медицинский университет с красным дипломом, после чего пять лет работала детским и взрослым ЛОР-врачом. Завершила карьеру в медицине и два года назад переобучилась на тестировщика программного обеспечения.

— С 6 лет я мечтала стать врачом. В итоге поступила на педиатрический факультет. Не могу сказать, что красный диплом достался мне ценой каких-то титанических усилий. Учеба давалась легко. Тогда я даже мысли не допускала, что когда-нибудь с концами уйду из профессии.

Я примерно понимала, что в нашей системе здравоохранения есть некоторые несовершенства. Однако мне казалось, что я, маленький человек, смогу все изменить в лучшую сторону. Но нет.

На работе я столкнулась с колоссальным потоком пациентов. В очереди сидело по 60 человек, за шестнадцать рабочих часов невозможно было выйти в туалет. Пациенты хамили, с ноги открывали дверь, но никто не становился на сторону врачей.

Моя зарплата на полставки в одной больнице выходила 400—500 рублей в месяц, во второй — 150. Дефицита не чувствовала, так как на тот момент встречалась с айтишником. Но случалось так, что за весь месяц у меня был единственный полноценный выходной.

Потом я поменяла детскую больницу на взрослую. Больных принимала гораздо больше, чем на ставку — не по 45 человек, как надо, а по 60—70. И все это одна, без медсестры.

Однажды коллега спросила: «Ты чего такая грустная?» Я ответила, что место не приносит мне никакого удовольствия, но при этом я нахожусь здесь бо́льшую часть своей жизни. Тогда я осознала, что делаю что-то не так.

Ушла в декрет, решилась на перемены. В моем окружении много айтишников — почему бы не попробовать?

Прошла курсы по тестированию программного обеспечения, после чего начала искать работу. Много читала и проходила дополнительные курсы. Утро мое начиналось с того, что я разгребала отказы. Но через пару месяцев поисков я получила первое предложение.

Признаюсь, мне было нелегко. В медицину я шла по призванию и зову сердца. Но вскоре начали проявляться новые для меня штрихи жизни. Я оказалась среди мотивированных, активных и целеустремленных людей. Увидела, что, кроме работы, у людей есть время и на увлечения: кто-то танцует, кто-то занимается спортом. Поразило человеческое отношение ко мне. Однажды начальник позвал меня на чашечку кофе. Я заранее придумала, что ничем хорошим это не обернется, а он просто поинтересовался, как мне на новом месте, потому что у них так принято. Для меня это был шок.

Уже на испытательном сроке я получала $350. С тех пор моя зарплата увеличилась в разы. Сейчас понимаю, как сильно не любила себя раньше, раз соглашалась работать за такие деньги.

Родители до последнего не верили, что вот так, без диплома можно сменить профессию. У них в голове сидел стереотип: ну что это за профессия, которой надо учиться всего пару месяцев? Конечно, сейчас они свое мнение поменяли.

Я многое пересмотрела в жизни. И работа, и сама жизнь должны быть в кайф. Надо получать удовольствие от того, что делаешь, и от самого себя.

«Для людей с амбициями, которые хотят развиваться и строить карьеру, диплом останется приоритетом»

Юлия Юкович, exHRD, 20 лет работы в развитии и управлении опытом людей в компаниях.

Эксперт по разработке и реализации успешных HR-стратегий, инновациям и внедрению системы управления опытом сотрудников для создания клиентоцентричных компаний/команд. Сертифицированный международный бизнес-тренер, тренер по сервис-дизайну, трансформационный коуч, ведущая авторских тренингов.

— В нашем обществе так принято, что у каждого нормального человека должен быть диплом. В нашем сознании это зашито где-то на подкорке, и для многих диплом выступает показателем соискателя гораздо более высокого уровня. Диплом воспринимается как некий этап социализации кандидата, так как образование дает представление о картине мира в целом. Но диплом точно не показатель уровня интеллекта и не будет приоритетом при выборе сотрудника, гораздо больше ценятся опыт и компетенции.

Свежее исследование на РБК, в котором поучаствовало около 2 тыс. руководителей, владельцев и эйчаров российского бизнеса из 70 регионов, показало, что 60% работодателей полагаются на опыт и компетенции сотрудников, а не на диплом. Но для 15% важен сам факт наличия диплома как этапа социализации. Я думаю, в Беларуси ситуация похожая.

Сегодня диплом требуется в более классических профессиях: это врачи, экономисты, бухгалтеры, педагоги, фармацевты, инженеры, отдельные узкие специальности в IT. Также без диплома будет трудно устроиться в госсектор.

Но с развитием онлайн-образования появилось множество новых профессий, где диплом не обязателен. И профессий, которые не требуют классического образования, большинство: это все, что связано с диджитал-технологиями, маркетингом, онлайн-образованием. Охотнее без корочки нанимают коммерческие компании.

Сегодня для большинства новых профессий важны не только хард-скилы, но еще и софт-скилы — гибкие навыки. А они как раз и нарабатываются путем дополнительного образования. Именно оно для многих работодателей становится более важным и приоритетным. Допобразование говорит о желании развиваться, двигаться вперед, расти в карьере.

То, что образование не нужно, — это миф. Во всем мире наблюдается тренд на хорошее образование. В той же Европе будет сложно продвинуться по карьере, если у тебя нет высшего образования. Люди учились и будут поступать, будут учиться. Для людей с амбициями, которые хотят развиваться и строить карьеру, диплом останется приоритетом.

Высшее образование в первую очередь дает социализацию, хороший нетворкинг, понимание своих ценностей, помогает изменить прошлый опыт и увидеть новые возможности. Высшее образование многое говорит о культурном коде страны, общем уровне образованности населения, о динамике развития общества в целом.

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